Ne Sirke Ne Karbonat! 1 Avuç Atmak İçini de Dışını da Kireci Söküp, Ay Gibi Parlatıyor
Zamanla kireçlenen çaydanlıklar, hem çayın lezzetini etkileyebilir hem de hijyen açısından sorun yaratabilir. Peki bu kireçlerden nasıl kurtulunur? İşte o yöntem...
Kaynak: Haber Merkezi
Çaydanlık ve çaycıların kireçlenme sorununda pek çok kişi temizlemek için farklı yöntemler denese de bazıları yeterince etkili olmayabiliyor. Ancak sadece bir avuç malzeme ile çaydanlıkları ilk günkü parlaklığına kavuşturmak mümkün. İşte ay gibi parlatacak o yöntem:
MUCİZE ÇÖZÜM LİMON TUZU
İç Temizlik İçin:
Çaydanlığın içine bir avuç limon tuzu ekleyin ve üzerine biraz su koyarak kısık ateşte 10-15 dakika kaynatın. Limon tuzu, biriken kireci ve kalıntıları sökerek çaydanlığın iç yüzeyini tertemiz hale getirir.
Dış Yüzey İçin:
Çaydanlığın dış kısmını da limon tuzu ile ovalayarak lekelerden ve kararmalardan arındırabilirsiniz. Özellikle çelik yüzeyleri parlatmada oldukça etkili olan limon tuzu, çaydanlığınızın ışıl ışıl görünmesini sağlar.