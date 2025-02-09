Ne Sirke Ne Karbonat! 1 Avuç Atmak İçini de Dışını da Kireci Söküp, Ay Gibi Parlatıyor

Çaydanlık ve çaycıların kireçlenme sorununda pek çok kişi temizlemek için farklı yöntemler denese de bazıları yeterince etkili olmayabiliyor. Ancak sadece bir avuç malzeme ile çaydanlıkları ilk günkü parlaklığına kavuşturmak mümkün. İşte ay gibi parlatacak o yöntem: