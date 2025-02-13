Ne Rize, Ne Ordu Ne Artvin: Türkiye'de En Çok Çay İçen Şehir Belli Oldu

Türkiye'de en çok çay içen şehirler belli oldu. Yapılan son araştırmalar kapsamında, uzun yıllardır çayın merkezi olarak kabul edilen Karadeniz, Türkiye'nin en büyük çay tüketen bölgesi olma özelliğini kaybetti. Türkiye'de en çok çay tüketilen iller Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri oldu. Listede zirvedeki il Rize, Ordu, Artvin'i solladı.