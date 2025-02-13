Ne Rize, Ne Ordu Ne Artvin: Türkiye'de En Çok Çay İçen Şehir Belli Oldu

Yapılan son araştırmalar kapsamında Türkiye'de en çok çay içen şehirler belli oldu. Listedeki o il Karadeniz Bölgesi'ni solladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Çay
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Ne Rize, Ne Ordu Ne Artvin: Türkiye'de En Çok Çay İçen Şehir Belli Oldu - Resim: 1

Türkiye'de en çok çay içen şehirler belli oldu. Yapılan son araştırmalar kapsamında, uzun yıllardır çayın merkezi olarak kabul edilen Karadeniz, Türkiye'nin en büyük çay tüketen bölgesi olma özelliğini kaybetti. Türkiye'de en çok çay tüketilen iller Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri oldu. Listede zirvedeki il Rize, Ordu, Artvin'i solladı.

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Ne Rize, Ne Ordu Ne Artvin: Türkiye'de En Çok Çay İçen Şehir Belli Oldu - Resim: 2

EN ÇOK ÇAY İÇEN ŞEHİRLER

1- Gaziantep

2- Şanlıurfa

3- Muş

4- Diyarbakır

5- Mardin

6- Bitlis

7- Ağrı

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