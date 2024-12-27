Ne Rize Ne Erzurum! Bakın Çayı En Çok İçen Memleket Hangisiymiş: O Şehri Kimse Beklemiyordu

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİ ÇAYDA LİDER

ÇAYKUR’un verilerine göre, çayın anavatanı Karadeniz olmasına rağmen, en çok çay tüketen bölgeler Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri oldu. Gaziantep’in yanı sıra Şanlıurfa, Muş, Diyarbakır, Mardin, Bitlis ve Ağrı gibi iller, yıllık yaklaşık 50 bin ton çay tüketimiyle dikkat çekiyor.

Bu bölgelerde, Türk çayının yanı sıra halk arasında "kaçak çay" olarak bilinen Seylan çayı da oldukça popüler. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde çay ocağı ve kahvehane kültürünün yaygın olması, çay tüketiminin yüksek olmasının başlıca nedenlerinden biri olarak görülüyor.