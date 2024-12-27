Ne Rize Ne Erzurum! Bakın Çayı En Çok İçen Memleket Hangisiymiş: O Şehri Kimse Beklemiyordu
Türkiye’de günün her saati tüketilen çay, Türk mutfağının olmazsa olmaz içeceklerinin başında geliyor. Peki Karadeniz’de üretilen çay aslında en çok hangi memlekette tüketiliyor? İşte ayrıntılar…
Kaynak: İHA
Türk mutfağının vazgeçilmez içeceği çay, günün her saatinde tüketilmesiyle Türk kültürünün önemli bir parçası. Çayın anavatanı Karadeniz olsa da, Türkiye’de en çok çayın nerede tüketildiği sorusu, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (ÇAYKUR) açıkladığı verilerle yanıt buldu. İşte detaylar…
LİSTENİN BAŞI HERKESİ ŞAŞIRTTI
Türkiye’nin çay tüketiminde zirvede yer alan şehir, gastronomi şehri Gaziantep oldu. UNESCO tarafından "Gastronomi Şehri" unvanına layık görülen Gaziantep, çay tüketimiyle de listenin başında yer aldı. Çayın sadece bir içecek değil, aynı zamanda kültürel bir sembol olduğu Gaziantep’te, çay günün her saatinde tüketiliyor ve özellikle aile ile dost toplantılarının vazgeçilmezi olarak öne çıkıyor.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİ ÇAYDA LİDER
ÇAYKUR’un verilerine göre, çayın anavatanı Karadeniz olmasına rağmen, en çok çay tüketen bölgeler Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri oldu. Gaziantep’in yanı sıra Şanlıurfa, Muş, Diyarbakır, Mardin, Bitlis ve Ağrı gibi iller, yıllık yaklaşık 50 bin ton çay tüketimiyle dikkat çekiyor.
Bu bölgelerde, Türk çayının yanı sıra halk arasında "kaçak çay" olarak bilinen Seylan çayı da oldukça popüler. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde çay ocağı ve kahvehane kültürünün yaygın olması, çay tüketiminin yüksek olmasının başlıca nedenlerinden biri olarak görülüyor.