Ne Portakal Ne Mandalina! Saksıda Minyatür Ağaç Gibi Yetişiyor, Faydası Saymakla Bitmiyor

Kamkat, turunçgiller ailesine ait, küçük ama güçlü besin değerlerine sahip bir meyvedir. "Altın portakal" anlamına gelen adı, Çince kökenlidir. Portakala benzeyen görünümüne rağmen, tat olarak hafif ekşi ve tatlı aromalara sahiptir. İnce kabuğu sayesinde soyulmadan yenilebilir ve kabuğu, içeriğindeki yüksek antioksidanlarla sağlığa ekstra katkı sağlar.

KUMKUATIN FAYDALARI NELERDİR?

1. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Kumkuat, yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini destekler. Vücudu enfeksiyonlara karşı koruyarak hastalıklara yakalanma riskini azaltır ve iyileşme sürecini hızlandırır. Ayrıca, içerdiği antioksidanlar serbest radikallerle savaşarak hücre sağlığını korur.

2. Sindirim Sistemine Destek Olur: Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığı önler ve sağlıklı bir sindirime katkı sağlar. Kabuğuyla birlikte tüketildiğinde lif alımı daha da artar, bu da sindirimi kolaylaştırır.