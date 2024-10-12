Ne Portakal Ne Avokado! İçeriğindeki Antioksidanla Tüm Meyveleri Solluyor, Bağışıklık Sistemini Zırh Gibi Koruyor
Asya mutfağının vazgeçilmezi olan bu meyve Türkiye'de Antalya'da da yetişiyor. Yılan derisine benzemesiyle nedeniyle adına yılan meyvesi de denen bu meyve içeriğindeki yüksek antioksidan ve vitamin oranıyla dikkat çekiyor. Hem bağışıklığı koruyor hem de hafızayı güçlendiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Asya mutfağının vazgeçilmezi olan bu meyve, içeriğindeki yararlı bileşiklerle genel sağlık üzerinde sayısız fayda sağlıyor. Yüksek besin değeri ve dayanıklılığı ile Antalya'da da yetişen bu meyve, Türkiye'de elma, turunçgil ya da üzüm kadar bilinmese de yerel ekonomiye kazanç sağlıyor.
Salak meyvesinin yılan derisini andıran bir dış kabuğu vardır ve bu nedenle bazı bölgelerde yılan meyvesi olarak da bilinir. Kabuğun altında ise yumurta şeklinde bir iç meyve bulunurken, hafif tatlı bir tada sahiptir.
İçerdiği yüksek lif ve vitamin oranıyla besleyici bir meyve olan salak pondoh, sindirim ve beyin sağlığı için de faydalı bir seçenek olurken hafızayı da güçlendiriyor.
Yüksek lif oranıyla uzun süre tokluk hissi sağlar ve bağırsakları çalıştırırken avokado, portakal, mango, kivi gibi diğer tropikal meyvelere kıyasla daha fazla antioksidan oranına sahip. Bu meyve tüm faydalarına rağmen kontrollü bir şekilde tüketilmelidir.
Salak pondohta bulunan antioksidanlar, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korurken bağışıklığı güçlendirir ve kişinin grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır.