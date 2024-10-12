Ne Portakal Ne Avokado! İçeriğindeki Antioksidanla Tüm Meyveleri Solluyor, Bağışıklık Sistemini Zırh Gibi Koruyor

Asya mutfağının vazgeçilmezi olan bu meyve, içeriğindeki yararlı bileşiklerle genel sağlık üzerinde sayısız fayda sağlıyor. Yüksek besin değeri ve dayanıklılığı ile Antalya'da da yetişen bu meyve, Türkiye'de elma, turunçgil ya da üzüm kadar bilinmese de yerel ekonomiye kazanç sağlıyor.

Salak meyvesinin yılan derisini andıran bir dış kabuğu vardır ve bu nedenle bazı bölgelerde yılan meyvesi olarak da bilinir. Kabuğun altında ise yumurta şeklinde bir iç meyve bulunurken, hafif tatlı bir tada sahiptir.

İçerdiği yüksek lif ve vitamin oranıyla besleyici bir meyve olan salak pondoh, sindirim ve beyin sağlığı için de faydalı bir seçenek olurken hafızayı da güçlendiriyor.