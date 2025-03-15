Ne Pitbull Ne Dogo! Dadı Köpek Olarak Biliniyor, Gülüşü Aşık Ediyor: Yasaklı Irk Listesine Girmesi Yasak

ÖĞRENMEYE AÇIK, ZEKİ VE ENERJİK BİR IRKTIR

Bu cins sadece enerjik değil, aynı zamanda üstün zekâya sahiptir. Yeni komutları hızla öğrenirler ve sahiplerini memnun etmek için canla başla çalışırlar. Övgü ve ödüllerle motive olan Staffie’ler, eğitim sürecinde mükemmel birer öğrenci olabilirler.

ÖNEMLİ: Unutulmamalıdır ki; eğitime bağlı olarak en yumuşak karakterli hayvan dahi saldırgan bir karaktere dönüşebilir. Aynı şekilde; sert mizaçlı bir hayvanlar da, pamuk gibi bir kişiliğe sahip olabilir. Köpekler, eğitimine önem verilmesi gereken dostlardır. Bazı ırkların baskınlık karakteri ön planda olsa da, insan eliyle kötü şekilde eğitildiklerinde doğal olarak yönlendirildikleri şekilde davranış sergilerler. Eğitim, başta insanda olduğu gibi, hayvanlarda da büyük önem taşır.