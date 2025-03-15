Ne Pitbull Ne Dogo! Dadı Köpek Olarak Biliniyor, Gülüşü Aşık Ediyor: Yasaklı Irk Listesine Girmesi Yasak
Köpekler dünyasında Staffordshire Bull Terrier ırkı, sert görünüşünün aksine pamuk gibi bir karakteri ve gülen yüzüyle görenleri hayran bırakan bir ırktır.
Kaynak: Haber Merkezi
Staffordshire Bull Terrier, güçlü ve atletik yapısıyla dikkat çeken, bir o kadar da sevgi dolu ve sadık bir köpek cinsidir. Kaslı vücutları ve enerjik yapılarıyla çok dayanıklılardır. Popüler algılardan kaynaklı olarak Pitbull ırkına benzerliğiyle ilk başta insanlar çekinse de, Staffordshire’lar aslında içlerinde yumuşacık bir kalp taşırlar.
‘DADI KÖPEK’ VE ‘GÜLEN KÖPEK’ OLARAK BİLİNİYOR
Staffie’ler geçmişleriyle güçlü ve cesur köpekler olarak anılsalar da, doğaları gereği oldukça sevecendirler. Sahiplerine karşı büyük bir sevgi beslerler ve kucaklaşmaya bayılırlar. Yaklaşık 18 kiloluk bir Staff, sahibinin kucağına yerleşip saatlerce sarılmak ister. Pitbull ile benzetilse de karakteriyle Avrupa’da “Dadı Köpek” olarak nam salmıştır. Staff’lar, pamuk gibi bir karaktere sahip olup herhangi bir agresyon göstermezler.
GÜLÜŞÜ GÖRENİ MEST EDİYOR
Bu cinsin en dikkat çekici özelliklerinden biri, ünlü gülümsemeleridir. Mutlu olduklarında veya keyif aldıkları bir an yaşadıklarında yüzlerinde belirgin bir sevinç ifadesi oluşur. Bu doğal mutluluk halleri, Staff’ları diğer köpeklerden ayıran en çekici yönlerinden biridir.
HASSAS VE DUYGUSAL YAPIYA SAHİPLER
Güçlü kas yapıları, onların sert bir mizaca sahip olduğu anlamına gelmez. Staffie’ler, sahiplerinin ruh hallerine karşı son derece duyarlıdır. Mutluluğunuzu, üzüntünüzü ve hatta stresinizi kolayca hissederler. Olumsuz eleştiriler karşısında hassas olabilirler, bu nedenle eğitimde olumlu pekiştirme ve ödüllendirme yöntemleri çok daha etkilidir.
ÖĞRENMEYE AÇIK, ZEKİ VE ENERJİK BİR IRKTIR
Bu cins sadece enerjik değil, aynı zamanda üstün zekâya sahiptir. Yeni komutları hızla öğrenirler ve sahiplerini memnun etmek için canla başla çalışırlar. Övgü ve ödüllerle motive olan Staffie’ler, eğitim sürecinde mükemmel birer öğrenci olabilirler.
ÖNEMLİ: Unutulmamalıdır ki; eğitime bağlı olarak en yumuşak karakterli hayvan dahi saldırgan bir karaktere dönüşebilir. Aynı şekilde; sert mizaçlı bir hayvanlar da, pamuk gibi bir kişiliğe sahip olabilir. Köpekler, eğitimine önem verilmesi gereken dostlardır. Bazı ırkların baskınlık karakteri ön planda olsa da, insan eliyle kötü şekilde eğitildiklerinde doğal olarak yönlendirildikleri şekilde davranış sergilerler. Eğitim, başta insanda olduğu gibi, hayvanlarda da büyük önem taşır.