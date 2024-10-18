Ne Pırasa, Ne Ispanak, Ne Kereviz: En Sağlıklı Sebze Bakın Neymiş

Sebzeler, sağlıklı yaşamın temel taşlarından biridir. Ancak bazıları diğerlerinden daha fazla besin değeri sunar. Son araştırmalar, ıspanak, pırasa, kereviz gibi bilinen sebzelerin yanı sıra, lahana gibi daha az bilinen bir sebzenin sağlık yararlarını ön plana çıkarıyor.