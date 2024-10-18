Ne Pırasa, Ne Ispanak, Ne Kereviz: En Sağlıklı Sebze Bakın Neymiş
Uzmanlar yapılan araştırmalar kapsamında ıspanak, pırasa, kereviz gibi bilinen sebzelerin yanı sıra en sağlıklı sebzeyi açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Sebzeler, sağlıklı yaşamın temel taşlarından biridir. Ancak bazıları diğerlerinden daha fazla besin değeri sunar. Son araştırmalar, ıspanak, pırasa, kereviz gibi bilinen sebzelerin yanı sıra, lahana gibi daha az bilinen bir sebzenin sağlık yararlarını ön plana çıkarıyor.
Beslenme uzmanları, lahana’nın vitamin ve mineral zenginliğiyle diğer sebzeleri geride bıraktığını vurguluyor. Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve kanserle mücadelede önemli bir rol oynamakta.
Uzmanlar, günlük beslenme planınıza lahanayı dahil etmenizi öneriyor. Kış aylarında bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olan bu sebze, salatalar ve çorbalar gibi çeşitli tariflerde kullanılabilir. Lahananın sağlığa olan faydalarını göz ardı etmeyin.