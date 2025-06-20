Ne Kokusundan Ne Renginden Ne Çizgilerinden: En İyi Kavun Böyle Anlaşılıyor

Kavunu koklamak ya da bastırmak artık geçmişte kaldı! Fransa’nın ödüllü manavı, tatlı ve olgun kavunu seçmenin 3 basit ama etkili yöntemini açıkladı.

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Ne Kokusundan Ne Renginden Ne Çizgilerinden: En İyi Kavun Böyle Anlaşılıyor
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Yaz sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden kavun, doğru seçildiğinde hem ferahlatıcı hem de son derece tatmin edici bir meyve sunuyor. Ancak pek çok kişi hâlâ markette kavunu koklayarak ya da bastırarak doğru olanı bulmaya çalışıyor. Oysa uzmanlara göre bu alışkanlıklar hem etkisiz hem de hijyenik değil.

KOKLAMAK YERİNE BUNLARA DİKKAT EDİN

Fransa’da “Yılın En İyi Manav Çalışanı” unvanına sahip Clotilde Jacoulot, kavun seçiminin bilinçli yapılması gerektiğini vurguluyor. TikTok üzerinden paylaştığı videoda, kavun seçiminde en sık yapılan hatanın, ürünlere rastgele dokunmak ve koklamak olduğunu belirtiyor.

Jacoulot, “Kavuna dokunmak ya da koklamak hem hijyen açısından yanlış hem de yeterince etkili değil” diyerek, doğru kavunu anlamanın aslında çok daha basit yolları olduğunu aktarıyor.

İşte Jacoulot’un önerdiği 3 temel ipucu:

1. AĞIR OLANI SEÇİN
Aynı boyutta iki kavunu karşılaştırın ve hangisi daha ağırsa onu tercih edin. Çünkü daha ağır olan kavun, daha fazla su ve şeker içerdiğinden tatlılık ve olgunluk açısından daha üstündür.

Ne Kokusundan Ne Renginden Ne Çizgilerinden: En İyi Kavun Böyle Anlaşılıyor - Resim : 1
2. SAP KISMINI İNCELEYİN
Kavunun sap kısmında küçük çatlaklar ya da yarılmalar olup olmadığına bakın. Bu çatlaklar, meyvenin yeterince şekerlendiğini ve tam kıvamında olgunlaştığını gösterir. Jacoulot’a göre, bu işaretler koklamaktan çok daha güvenilir.


3. ETİKETİ GÖZDEN KAÇIRMAYIN
Charentais gibi çeşit adları yanıltıcı olabilir. Bu türler Fas, İspanya veya Fransa gibi farklı ülkelerde yetiştirilebiliyor. Bu nedenle satın almadan önce ürün etiketinde menşe ülkesine mutlaka göz atmak gerekiyor. Tat ve kalite açısından menşe bilgisi belirleyici olabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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