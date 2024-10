Ne Kiraz Ne Elma! En Sağlıklı Meyveler Bakın Nelermiş

5. Guava

Guava, Türkiye'de pek bilinmeyen ancak C vitamini açısından oldukça zengin bir meyvedir. Bir guava, portakalın içerdiği C vitamininden dört kat daha fazlasını sunar. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı güçlü bir bağışıklık desteği sunan guava, hızlı iyileşme sürecine katkı sağlar. Küçük bir guava, 125 mg C vitamini içerir ve günlük ihtiyacın büyük bir kısmını karşılayabilir.