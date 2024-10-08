Ne Kiraz Ne Elma! En Sağlıklı Meyveler Bakın Nelermiş
Hastalık ve vücut sağlığı için aklımıza hep elma, kiraz, muz gibi meyveler gelse de aslında sağlığa en faydalı meyveler meğer çok daha başkaymış. İşte insan sağlığına büyük katkısı olan o meyveler...
Kaynak: Haber Merkezi
Meyveler, sağlıklı bir yaşam için önemli besin kaynakları. Ancak her meyve aynı derecede faydalı değil ve bazıları insan sağlığına beklenmedik etkiler yapabiliyor. Yapılan araştırmalar, popüler meyveler yerine, sağlık açısından en faydalı olan beş meyvenin farklı sonuçlar ortaya koyduğunu gösterdi. Meğer en sağlıklı 5 meyve buymuş:
1. Greyfurt
Greyfurt, besin açısından zengin ve ekşi tadıyla bilinen bir narenciye meyvesidir. Yapılan bilimsel çalışmalar, greyfurtun kan basıncını düzenleyerek insülin direncini düşürdüğünü göstermektedir. Özellikle polifenoller açısından zengin olan greyfurt, bağışıklık sistemini güçlendirir ve göz sağlığını destekler. Yarım greyfurt, günlük A vitamini ihtiyacının %13'ünü karşılayarak, sağlıklı görme ve bağışıklık fonksiyonlarına katkı sağlar. Ayrıca, kollajen üretimini destekleyen greyfurt, kemik sağlığını güçlendiren özelliklere sahiptir.
2. Böğürtlen
Son yıllarda tüketimi artan böğürtlen, sağlıklı beslenme alışkanlıkları için önemli bir meyvedir. Antosiyaninler bakımından zengin olan böğürtlen, kan şekerini düzenleyici etkilere sahiptir. 2018 yılında yapılan bir çalışmada, aşırı kilolu bireylerin böğürtlen tüketimi sonucu yağ oksidasyonunun arttığı ve glikoz kontrolünün iyileştiği gözlemlenmiştir. Özellikle insülin duyarlılığını artırmasıyla bilinen böğürtlen, tip 2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
3. Çilek
Çilek, tatlı olmasının yanı sıra düşük şeker oranı ve yüksek besin değeriyle sağlıklı bir meyvedir. Polifenoller, lif, vitaminler ve mineraller açısından zengin olan çilek, kalp sağlığına önemli katkılar sağlar. British Journal of Nutrition'da yayımlanan araştırmaya göre, çilek tüketimi yüksek kolesterolü olan bireylerde iltihaplanma belirteçlerini azaltır ve toplam kolesterolü düşürür. Günlük bir avuç çilek tüketimi, kardiyovasküler hastalıklara karşı önemli koruma sağlar.
4. Kivi
Kivi, düşük şeker oranı ve yüksek lif içeriği ile bilinir. Hem çözünür hem de çözünmeyen lifler açısından zengin olan kivi, bağırsak sağlığını destekleyerek kabızlık sorununu hafifletir. 2010 yılında yapılan bir çalışmada, dört hafta boyunca günde iki kivi tüketen bireylerde bağırsak hareketlerinin arttığı gözlemlenmiştir. Kivi, özellikle irritabl bağırsak sendromu (IBS) olan kişiler için faydalıdır.
5. Guava
Guava, Türkiye'de pek bilinmeyen ancak C vitamini açısından oldukça zengin bir meyvedir. Bir guava, portakalın içerdiği C vitamininden dört kat daha fazlasını sunar. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı güçlü bir bağışıklık desteği sunan guava, hızlı iyileşme sürecine katkı sağlar. Küçük bir guava, 125 mg C vitamini içerir ve günlük ihtiyacın büyük bir kısmını karşılayabilir.