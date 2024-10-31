Ne Kelebek, Ne Fiyonk, Ne Uzun, Ne Boncuk: En Sağlıklı Makarna Meğer Buymuş
Makarna, sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olsa da, sağlık konusunda birçok soru işareti yaratıyor. Beslenme uzmanı, en sağlıklı makarna türünü açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzun yıllardır süregelen tartışmalara rağmen makarna, hala beslenme uzmanları arasında farklı görüşlere neden oluyor. Bazı uzmanlar makarnayı kilo aldırıcı ve sağlıksız olarak görürken, bazıları da dengeli beslenmenin önemli bir parçası olduğunu savunuyor.
Beslenme uzmanı Rob Hobson'a göre, karbonhidratlar beslenmenin önemli bir parçası. Ancak tüm karbonhidratlar aynı değil. Beyaz makarna gibi hızlı sindirilen karbonhidratlar, kısa sürede açlık hissetmemize neden olabilir. Bu nedenle ölçülü tüketilmesi önemli.
EN SAĞLIKLI MAKARNA HANGİSİ?
Kepekli undan ya da tam buğday unundan üretilmiş makarnalar beyaz makarnalara kıyasla daha sağlıklı olduğu açıklandı. Tam buğday veya kepekli makarnalar, beyaz makarnalara göre daha fazla lif, vitamin ve mineral içerir.
Sindirim sistemini düzenler ve tokluk hissi verir. Mercimek, nohut, kinoa gibi bakliyatlardan yapılan makarnalar, protein ve lif içeriği yüksektir. Glutensiz oldukları için çölyak hastaları ve gluten intoleransı olan kişiler tarafından da tüketilebilir. Makarnanıza sebzeler ekleyerek hem besin değerini artırabilir hem de daha doyurucu hale getirebilirsiniz.
MAKARNA SOSYALARINA DİKKAT
Makarnayı yağlı ve kremalı soslarla değil, domates veya pesto soslarla tüketin. Makarnanıza tavuk, balık veya peynir gibi protein kaynakları ekleyerek daha dengeli bir öğün elde edebilirsiniz. Her öğünde aşırı miktarda makarna tüketmekten kaçının.