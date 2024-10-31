Ne Kelebek, Ne Fiyonk, Ne Uzun, Ne Boncuk: En Sağlıklı Makarna Meğer Buymuş

Sindirim sistemini düzenler ve tokluk hissi verir. Mercimek, nohut, kinoa gibi bakliyatlardan yapılan makarnalar, protein ve lif içeriği yüksektir. Glutensiz oldukları için çölyak hastaları ve gluten intoleransı olan kişiler tarafından da tüketilebilir. Makarnanıza sebzeler ekleyerek hem besin değerini artırabilir hem de daha doyurucu hale getirebilirsiniz.