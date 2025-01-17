Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı

Adıyaman'ın meşhur lezzetlerinden biri olan çiğ köftenin, otobüs yolculuğu sırasında ikram edilmesi, hem bölgenin kültürel zenginliğini yansıttı hem de yolculara farklı bir deneyim yaşattı. Firma yetkilileri, bu uygulamanın yolcuların memnuniyetini artırmayı amaçladığını belirtti.

YOLCULAR ÇOK MEMNUN

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, yolcuların çiğ köfte ikramından oldukça memnun olduğu görüldü. Bu beklenmedik sürpriz, yolculuğun daha keyifli geçmesini sağladı. Yolcular, hem lezzetli bir öğün yapma fırsatı buldu hem de bölgenin yöresel lezzetini tatma imkanı buldu.