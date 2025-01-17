Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı
Adıyaman'da yolcu otobüsünde yaşanan ilginç bir olay, sosyal medyada gündem oldu. Muavin kek ve meyve suyu yerine bakın yolculara ne ikram etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzun yolculuklarda sunulan ikramlar, yolcular için hem keyifli bir sürpriz hem de yol yorgunluğunu dindirmek için önemli bir fırsat. Ancak Adıyaman'daki bir yolcu otobüsünde yaşanan ilginç bir olay, otobüs ikramlarına farklı bir boyut kattı.
Sosyal medyada viral olan bir videoda, bir otobüs firmasının yolcularına geleneksel ikramlar olan kek ve meyve suyu yerine çiğ köfte ikram ettiği görüldü. Otobüsün muavini, her bir yolcu için özenle çiğ köfte dürümü hazırlayarak yolculara ikram etti. Bu beklenmedik sürpriz, hem yolcuların hem de sosyal medyanın büyük ilgisini çekti.
Adıyaman'ın meşhur lezzetlerinden biri olan çiğ köftenin, otobüs yolculuğu sırasında ikram edilmesi, hem bölgenin kültürel zenginliğini yansıttı hem de yolculara farklı bir deneyim yaşattı. Firma yetkilileri, bu uygulamanın yolcuların memnuniyetini artırmayı amaçladığını belirtti.
YOLCULAR ÇOK MEMNUN
Sosyal medyada paylaşılan videolarda, yolcuların çiğ köfte ikramından oldukça memnun olduğu görüldü. Bu beklenmedik sürpriz, yolculuğun daha keyifli geçmesini sağladı. Yolcular, hem lezzetli bir öğün yapma fırsatı buldu hem de bölgenin yöresel lezzetini tatma imkanı buldu.