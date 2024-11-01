Ne Kaya Tuzu Ne Sofra Tuzu Ne Deniz Tuzu: En Sağlıklı Tuz Bakın Hangisiymiş

Tuz, yemeklerimizin lezzetini artıran vazgeçilmez bir baharat olsa da, hangi tuzu seçtiğimiz sağlığımız için oldukça önemli. İşlenmiş gıdalarda bolca bulunan rafine tuz, yüksek sodyum içeriğiyle kalp hastalıkları, tansiyon ve böbrek sorunlarına yol açabiliyor. Peki, sofralarımıza hangi tuzu taşımalıyız? İşte size sağlıklı ve lezzetli alternatifler: