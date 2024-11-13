Ne Karbonat Ne Sirke: Tıkanmış Lavabolar Tek Hamlede Anında Açılacak

Soda kristalleri, güçlü bir alkali özelliğe sahip olması sayesinde yağ, saç ve sabun gibi organik maddelerden oluşan tıkanıklıkları kolayca çözüyor. Bu doğal temizleyici, tıkanıklığa neden olan maddelerin bağlarını kırarak, boruların tıkanmadan açılmasını sağlıyor. Ayrıca, soda kristalleri biyolojik olarak parçalandığı için borulara zarar vermiyor ve çevreye duyarlı bir çözüm sunuyor.