Ne Karbonat Ne Sirke! Su Isıtıcısındaki Kireçlenmeyi Cihaza Zarar Vermeden Yok Eden Yöntem

Mutfakta sıkça kullanılan su ısıtıcıları, zamanla şebeke suyundaki kireç ve minerallerin birikmesiyle iç duvarlarında tabaka oluşturur. Bu durum, hem içeceklerin tadını olumsuz etkileyebilir hem de su ısıtıcısının performansını düşürebilir. Peki, su ısıtıcısındaki kireç nasıl temizlenir? İşte pratik çözümler…

KİREÇ NEDİR VE NEDEN TEMİZLENMELİDİR?

Su ısıtıcılarının iç yüzeylerinde oluşan kireç, suyun içerisindeki kalsiyum ve magnezyum minerallerinin birikmesiyle meydana gelir. Sert suyun sürekli kaynatılması sonucunda oluşan bu kalıntılar, zamanla su ısıtıcısının iç yüzeyini kaplar ve içeceklerin tadını bozabilir. Ayrıca, uzun süre temizlenmeyen kireç tabakası suyun daha geç ısınmasına neden olarak enerji tüketimini artırabilir ve cihazın ömrünü kısaltabilir.

SU ISITICISINDAKİ KİREÇTEN KURTULMANIN YOLU

Temizlik uzmanlarının önerdiği doğal yöntemlerle su ısıtıcınızda biriken kireçten kısa sürede kurtulabilirsiniz. İşte en etkili temizlik yöntemleri:

1. Sirke ile Temizlik

Su ısıtıcısındaki kireci temizlemek için sirke bazlı bir karışım hazırlayabilirsiniz:

3 su bardağı suyu ve 3 su bardağı beyaz sirkeyi su ısıtıcısına ekleyin.

Karışımı 10-30 dakika beklettikten sonra kaynatın. Ardından, su ısıtıcısını bol su ile durulayarak sirke kokusunun tamamen çıkmasını sağlayın.

2. LİMON VEYA SİTRİK ASİT

Eğer evinizde sirke yoksa, yarım limon veya sitrik asit de aynı şekilde etkili bir temizlik sağlar. İşte temizlik yöntemi:

Yarım limonu dilimleyerek su ısıtıcısına koyun ve üzerine su ekleyerek kaynatın.

Kaynayan suyu dökün ve iç yüzeyi temiz bir bezle silin.