Ne Kadar Akıllı Olduğunuzu Öğrenmek İçin Resimdeki Yapraklardan Birini Seçin

İnsanların, doğuştan sahip olduğu özellikler arasında en dikkat çekeni zekadır.



Herkes ortalamanın üzerinde bir zekaya sahip olduğunu düşünür ve çocuklarının da yüksek zekaya sahip olmasını arzu eder. Tarih boyunca insanların zekasını ölçmeye yarayan birçok araç kullanılsa da, bunlar arasında en etkili olanı IQ testleridir.



IQ testleri, bilişsel kapasitenin ölçümünde oldukça etkili olmasına karşın, oldukça zahmetli ve uzun süren test aşamalarından oluşuyor. Bu nedenle insanlar, zeka seviyesini çok daha kısa sürede ölçmeyi hedefleyen ve uzmanlar tarafından hazırlanan görsel testlere yoğun ilgi gösteriyor.



Dikkat ve odaklanmanın yanı sıra, ilk izlenimlere göre karakteristik özellikleri de açığa çıkarmaya çalışan bu görsellerin sonuncusu, 4 farklı yaprak dalından oluşmakta. Yapraklara kısa bir bakış attıktan sonra yapılacak ilk seçim ise, istemsiz olarak kişinin karakteri hakkında detaylar veriyor.



İşte sonuçlar...