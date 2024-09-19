Ne Kadar Akıllı Olduğunuzu Öğrenmek İçin Resimdeki Hayvanlardan Birini Seçin

Karmaşık zeka testlerine karşı uzmanlar tarafından geliştirilen görseller, saniyeler içerisinde verdiğiniz kararların altında yatan sebepleri inceliyor. İnsanların anlık reflekslerine göre zeka ve karakter seviyeleri hakkında analizlerde bulunulmasına imkan tanıyan bu görsellerden sonuncusu, bir üniversitenin görsel yanılsama birimi tarafından üretildi.

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Ne Kadar Akıllı Olduğunuzu Öğrenmek İçin Resimdeki Hayvanlardan Birini Seçin - Resim: 1

İnsanların büyük bölümü, çevresindekilerden daha zeki olduğuna inanmayı tercih eder.

Tarih boyunca ölçülmesi mümkün olmayan zeka seviyesi, 20. yüzyılda geliştirilen IQ testlerinin günümüze kadar geliştirilmesiyle birlikte isabetli şekilde ölçülebiliyor. Ancak bu testleri profesyonel şekilde uygulamanın hem masraflı olması hem de yoğun zaman alması nedeniyle birçok insan, gerçekte hangi zeka seviyesine sahip olduğu hakkında fikir sahibi olamamakta.

Görsel yanılsama ustaları, bu duruma son vermek amacıyla hazırladıkları basit görseller ile alternatif zeka testleri oluşturmaya devam ediyor. İnsanların zeka seviyeleri, karakter özellikleri ve dikkatli olup olmadıkları hakkında çıkarımlarda bulunmak için özel olarak uzmanlar tarafından tasarlanan bu görsellere bir yenisi daha eklendi.

Arizona Üniversitesi tarafından üretilen son fotoğrafta, zeka seviyesinin yanı sıra görsel kişilik testleri üzerinde de incelemelerde bulunuldu ve birbirleriyle iç içe geçmiş 7 farklı hayvan türüne yer verildi. Araştırma ekibi, deneklerden görsele baktıkları anda ilk gördükleri hayvanı not almalarını istedi. Siz de fotoğrafa 10 saniye boyunca bakarak gördüğünüz ilk hayvanın hangi anlama geldiğini öğrenebilirsiniz...

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