Ne Kadar Akıllı Olduğunuzu Öğrenmek İçin Resimdeki Elmalardan Birini Seçin

Zeka seviyemizi ölçmek için en yaygın kullanılan yöntem IQ testleridir. Ancak çok fazla zaman ve çaba isteyen bu testler, son günlerde çok daha pratik olan yöntemlere ilgi duyulmasına neden oldu.



Zekanızı tespit etmek için uzmanlar tarafından hazırlanan ve çok daha basit yollar ile sonuca ulaşabileceğiniz görseller bulunuyor. Yapmanız gereken tek şey, görsele bakıp en sevdiğiniz elmayı seçmek. Bu testin IQ testleri kadar kesin sonuçlar vermeyeceği ve birçok farklı varsayımı barındırdığını ise unutmamak gerekiyor.



BİRİNCİ ELMA



Eğer görselde seçtiğiniz ilk elma ise, bu durum sizin oldukça yüksek bir sosyal zekaya sahip olduğunuza işaret ediyor. İnsanlarla iletişim kurmakta güçlük yaşamıyorsunuz. Doğuştan sahip olduğunuz iletişim becerileri, hem yeni bir ilişkiye başlarken, hem de yeni bir sosyal ortama girerken size oldukça yardımcı olmakta. Bu grupta yer alan insanlara ait en belirgin özelliklerden biri ise yalandan nefret etmeleri ve her zaman dürüstlüğü savunmalarıdır.