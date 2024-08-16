Ne Kadar Akıllı Olduğunuzu Öğrenmek İçin Resimdeki Elmalardan Birini Seçin
Ne kadar akıllı olduğunuzu öğrenmek için birçok teste başvurabilirsiniz. Herkes tarafından bilinen IQ testlerinin yanı sıra, zihinsel yeteneklerinizi bir görsel aracılığıyla ölçmeyi hedefleyen oldukça basit yöntemler de bulunuyor. Gösterilen elmalardan birini seçin ve sonucunuzu öğrenin.
Zeka seviyemizi ölçmek için en yaygın kullanılan yöntem IQ testleridir. Ancak çok fazla zaman ve çaba isteyen bu testler, son günlerde çok daha pratik olan yöntemlere ilgi duyulmasına neden oldu.
Zekanızı tespit etmek için uzmanlar tarafından hazırlanan ve çok daha basit yollar ile sonuca ulaşabileceğiniz görseller bulunuyor. Yapmanız gereken tek şey, görsele bakıp en sevdiğiniz elmayı seçmek. Bu testin IQ testleri kadar kesin sonuçlar vermeyeceği ve birçok farklı varsayımı barındırdığını ise unutmamak gerekiyor.
BİRİNCİ ELMA
Eğer görselde seçtiğiniz ilk elma ise, bu durum sizin oldukça yüksek bir sosyal zekaya sahip olduğunuza işaret ediyor. İnsanlarla iletişim kurmakta güçlük yaşamıyorsunuz. Doğuştan sahip olduğunuz iletişim becerileri, hem yeni bir ilişkiye başlarken, hem de yeni bir sosyal ortama girerken size oldukça yardımcı olmakta. Bu grupta yer alan insanlara ait en belirgin özelliklerden biri ise yalandan nefret etmeleri ve her zaman dürüstlüğü savunmalarıdır.
İKİNCİ ELMA
İki numaralı elmayı seçenler ise, genel olarak bu teste katılanlar arasında en yüksek IQ seviyesine sahip insanlar oldu. Fazla zekaya sahip insanlar için ilk seçenek olan ikinci sıradaki elma, insan ilişkilerindeki katı duruşunuzu da gözler önüne seriyor. Yaşananları her zaman objektif değerlendiriyor ve duygularınızın sizi ele geçirmesine izin vermiyorsunuz.
ÜÇÜNCÜ ELMA
Üç numaralı elmayı seçtiyseniz, bu yaşıtlarınıza oranla belirgin bir entelektüel seviyeniz olduğuna işaret ediyor. Okumaktan hoşlanıyorsunuz. İlgi çekici filmleri takip etmek ya da ufkunuzu açan yeni şeyler öğrenmek sizin için hayattaki en büyük zevkler arasında.
Ayrıca muhteşem liderlik becerileriniz ve organizasyon yeteneğiniz var. Çevrenizdeki olayları kontrol etmekte oldukça ustasınız.
DÖRDÜNCÜ ELMA
Bu grupta yer alan insanlar, güçlü bir duygusal zekaya ve benzersiz sezgilere sahiptir. Bu insanların bir kişi hakkında beslediği olumsuz hisler, kısa bir sürede onların haklı çıkmasına neden olabilir.
Gerçekten de dördüncü grupta yer alan elmayı seçen insanlar çevrenizdeki birinden hoşlanmadıysa, o insana kuşkuyla bakmanızda fayda var. Bazen eylemleri ve kararları size mantıksız görünebilir ancak harika sonuçları olacaktır. Başkalarını etkileyebilir ve her duruma kolayca uyum sağlayabilirsiniz.