Ne Kadar Akıllı Olduğunuzu Öğrenmek İçin Resimde Kaç Hayvan Olduğunu Çözün

Herkes ortalamanın üzerinde bir zekaya sahip olduğuna inanmak ister ancak toplumun yalnızca küçük bir bölümü yüksek zekaya sahiptir.



Zeka seviyemizi ölçmek için itina ile hazırlanan ve uzun süren testlerin aksine görsel şablonlar, saniyeler içerisinde bizim hakkımızda önemli çıkarımlarda bulunur. Elbette bu görselleri, IQ testleri ile mukayese etmek hatalı olacaktır. Buna karşın uzmanlar tarafından hazırlanan ve görsel zekayı ölçmek için içerisinde birçok yanıltıcı uyarıcı bulunan bu görsellerin sonuncusu, oldukça karmaşık bir durumu çözümlemenizi istiyor.



Görsel içerisinde iç içe geçmiş hayvanlar yer alırken, bu hayvanların sayısını doğruca bilmek ise gerçekten de çok zor. Şimdi dikkatlice fotoğrafa odaklanın ve kendinize en fazla 30 saniye süre verin. Bu süreç boyunca kaç tane hayvanı gördüğünüzü not alarak, testin doğru sonucuna geçin.





