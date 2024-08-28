Ne Kadar Akıllı Olduğunuzu Öğrenmek İçin Resimde Kaç Hayvan Olduğunu Çözün

Görsel zekayı ölçmek için hazırlanan testler son günlerde oldukça popüler hale geldi. Hazırlanan son resimde ilk görenler için bir optik illüzyon yaratılırken, görseldeki hayvanları eksiksiz yakalamak oldukça güçlü bir dikkat ve zeka gerektiriyor.

Ne Kadar Akıllı Olduğunuzu Öğrenmek İçin Resimde Kaç Hayvan Olduğunu Çözün - Resim: 1

Herkes ortalamanın üzerinde bir zekaya sahip olduğuna inanmak ister ancak toplumun yalnızca küçük bir bölümü yüksek zekaya sahiptir.

Zeka seviyemizi ölçmek için itina ile hazırlanan ve uzun süren testlerin aksine görsel şablonlar, saniyeler içerisinde bizim hakkımızda önemli çıkarımlarda bulunur. Elbette bu görselleri, IQ testleri ile mukayese etmek hatalı olacaktır. Buna karşın uzmanlar tarafından hazırlanan ve görsel zekayı ölçmek için içerisinde birçok yanıltıcı uyarıcı bulunan bu görsellerin sonuncusu, oldukça karmaşık bir durumu çözümlemenizi istiyor.

Görsel içerisinde iç içe geçmiş hayvanlar yer alırken, bu hayvanların sayısını doğruca bilmek ise gerçekten de çok zor. Şimdi dikkatlice fotoğrafa odaklanın ve kendinize en fazla 30 saniye süre verin. Bu süreç boyunca kaç tane hayvanı gördüğünüzü not alarak, testin doğru sonucuna geçin.


Haberin devamını okumak için tıklayın
İnternetten Satın Aldığı İç Çamaşırını Giyen Kadın Hamile Kaldı! İnternetten Satın Aldığı İç Çamaşırını Giyen Kadın Hamile Kaldı!
Ev Temizliğinde Doğal Çözüm, 1 Kaşık Eklemek Yeterli: Parkeleri ve Fayansları Işıl Işıl Parlatıyor Ev Temizliğinde Doğal Çözüm, 1 Kaşık Eklemek Yeterli: Parkeleri ve Fayansları Işıl Işıl Parlatıyor
Asma yaprağında morarma mı oluyor? Olmaması için böyle saklanmalıymış Asma yaprağında morarma mı oluyor? Olmaması için böyle saklanmalıymış
Sağlığınız İçin Sık Sık Yapın: Bir Tansiyon Aleti ile Kan Basıncı Nasıl Ölçülür? Sağlığınız İçin Sık Sık Yapın: Bir Tansiyon Aleti ile Kan Basıncı Nasıl Ölçülür?
Hazırlaması ve Uygulaması 5 Dakika Sürüyor: Tırnakların Çok Daha Hızlı Uzamasını Sağlıyor Hazırlaması ve Uygulaması 5 Dakika Sürüyor: Tırnakların Çok Daha Hızlı Uzamasını Sağlıyor
Çoğu Kişi Görmezden Geliyor Uzmanlar Uyardı: Kanserin Sabah Belirtilerine Dikkat Çoğu Kişi Görmezden Geliyor Uzmanlar Uyardı: Kanserin Sabah Belirtilerine Dikkat
Üç Arkadaş Ormanda Bulunca Sevinçten Oynamaya Başladı: Kilosu Altından Daha Değerli Üç Arkadaş Ormanda Bulunca Sevinçten Oynamaya Başladı: Kilosu Altından Daha Değerli
Şizofreniye Yatkın Mısınız? Bir Dakikada Öğrenmenize Yardımcı Olacak Test Şizofreniye Yatkın Mısınız? Bir Dakikada Öğrenmenize Yardımcı Olacak Test
23 Yıllık Mesleğini Bıraktı! Hobi Olarak Başladı, İnternetten Video İzleyerek Yeni İş Edindi 23 Yıllık Mesleğini Bıraktı! İnternetten Video İzleyerek Yeni İş Edindi
Uyku Problemi Olanlar Dikkat: Bu Meyveyi Yiyen Anında Uykuya Dalıyor Uyku Problemi Olanlar Dikkat: Bu Meyveyi Yiyen Anında Uykuya Dalıyor
Japon Şefler Pilavı Böyle Pişiriyor ve Asla Pilavın Dibi Tutmuyor Japon Şefler Pilavı Böyle Pişiriyor ve Asla Pilavın Dibi Tutmuyor
72 Yaşındaki Kadın 40 Yaşında Gibi Görünüyor: Japon Kadınların Güzellik Formülü Meğer Muzdaymış 70 Yaşındaki Kadın 40 Yaşında Gibi Görünüyor: Japon Kadınların Güzellik Formülü Meğer Muzdaymış