Ne İstanbul Ne İzmir: Türkiye'nin En Zengin İlleri Bakın Neresiymiş

Araştırma, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GYSH) verilerine dayanarak gerçekleştirildi. Sonuçlar, pek çok kişiyi şaşırtarak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin önüne geçen bir ilin zirvede yer aldığını gösterdi.

TÜİK’in verilerine göre Türkiye’nin en zengin şehri ise belli oldu. Ülkemizin sanayi merkezlerinden biri olan şehir, güçlü ekonomik yapısıyla liste başına yerleşmeyi başardı. Sanayi, üretim ve ticaret alanındaki faaliyetleriyle dikkat çeken bu şehir, İstanbul ve Tekirdağ gibi diğer önemli şehirleri de geride bıraktı.

Kaynak: Gerçek Gündem