Ne İnek Ne Keçi! Hayvan Sütü Olmadan Peynir ve Yoğurt Üretilecek: Gerçeğinden Çok Daha Lezzetli, O Tarihte Seri Üretime Geçecek
Ne inek ne keçi sütü olacak. İngiltere’deki bir firma hayvan sütü olmadan peynir ve yoğurt üretimini gerçekleştirdi. Seri üretim için tarih verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere’de bir firma, hayvansal süt kullanmadan laboratuvar ortamında peynir üretmeyi başardı. Yapılan testlerde, üretilen peynirin geleneksel yöntemlerle yapılanlarla aynı tada sahip olduğu belirtildi. Tarım sektörü, küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının önemli bir kaynağı olarak öne çıkıyor. Özellikle metan gazı salınımının yüzde 40’ı tarım faaliyetlerinden kaynaklanırken, bunun dörtte üçünden inek ve sığırların dışkıları sorumlu tutuluyor. Aynı zamanda süt üretimi için büyük miktarda su tüketilmesi de bilim insanlarını alternatif çözümler aramaya yönlendirdi.
LABORATUVARDA SÜT PROTEİNİ ÜRETİLDİ
İngiliz firma, yoğurt ve peynir üretimi için hayvansal süte ihtiyaç duymayan yeni bir yöntem geliştirdi. Fermantasyon süreciyle süt ürünlerinde bulunan kazein proteini laboratuvar ortamında elde edildi. Uzmanlara göre, peynire karakteristik tadını veren de bu protein.
Yöntem sayesinde cheddar ve parmesan gibi birçok peynir çeşidinin üretilebileceği belirtiliyor. Firma, üretim kapasitesini artırarak 2028 yılına kadar seri üretime geçmeyi ve gerekli izinleri almayı hedefliyor.