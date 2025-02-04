Ne İnek Ne Keçi! Hayvan Sütü Olmadan Peynir ve Yoğurt Üretilecek: Gerçeğinden Çok Daha Lezzetli, O Tarihte Seri Üretime Geçecek

İngiltere’de bir firma, hayvansal süt kullanmadan laboratuvar ortamında peynir üretmeyi başardı. Yapılan testlerde, üretilen peynirin geleneksel yöntemlerle yapılanlarla aynı tada sahip olduğu belirtildi. Tarım sektörü, küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının önemli bir kaynağı olarak öne çıkıyor. Özellikle metan gazı salınımının yüzde 40’ı tarım faaliyetlerinden kaynaklanırken, bunun dörtte üçünden inek ve sığırların dışkıları sorumlu tutuluyor. Aynı zamanda süt üretimi için büyük miktarda su tüketilmesi de bilim insanlarını alternatif çözümler aramaya yönlendirdi.