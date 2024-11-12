Ne Güzellik, Ne Komiklik Ne Zeka Ne Para: İnsanları En Çok Etkileyen Özellik Bakın Neymiş

NEZAKETİN GÜCÜ

Bu bulgu, güzellik algımızın sadece fiziksel özelliklerden ibaret olmadığını, aynı zamanda sosyal davranışlarımızla da yakından ilişkili olduğunu gösteriyor. Çalışmaya göre, mizah ve zeka gibi olumlu özellikler de çekiciliği artırsa da, nezaketin etkisi daha belirgin. Yani, esprili ve zeki olmak kadar, başkalarına karşı nazik ve düşünceli olmak da insanların gözünde önemli bir çekicilik faktörü haline geliyor.