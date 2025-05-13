Ne Güneş Işığı Ne Toprak! Bilim İnsanları Elektrikli Tarım Yöntemini Geliştirdi: Kıtlık Tarih Oluyor

18. yüzyılda İngiliz iktisatçı Thomas Malthus’un öne sürdüğü, “nüfus artışı gıda üretimini geçecek” teorisi uzun yıllar boyunca kıtlık korkularının merkezinde yer aldı. Ancak bilimsel ilerlemeler bu endişelere karşı umut verici çözümler sunuyor. 20. yüzyılda sentetik gübrelerle gerçekleşen "yeşil devrim", şimdi yerini elektrikle tarıma bırakmaya hazırlanıyor.

FOTOSENTEZ YERİNE ELEKTRİK

Yeni sistemin temelinde elektrik enerjisiyle yürütülen kimyasal bir süreç var. Güneş panelleri aracılığıyla elde edilen elektrik, su ve karbondioksit ile birleşerek asetat adı verilen bir maddeye dönüşüyor. Bu madde, bitkiler için adeta yeni bir "gıda" görevi görüyor.

Fotosenteze ihtiyaç duymadan beslenebilen bitkiler, bu yöntem sayesinde karanlık ortamlarda dahi büyüyebiliyor. Uzmanlara göre bu sistem, özellikle pirinç ve domates gibi ürünlerde umut vadeden sonuçlar verdi.

ÇİFTLİKLER BODRUMLARA TAŞINIYOR

Elektrikli tarım, geleneksel tarıma kıyasla çok daha az alana ihtiyaç duyuyor. Normal fotosentez güneş enerjisinin yalnızca yüzde 1’ini kullanabilirken, bu yeni yöntemle enerji verimliliği katlanarak artıyor. Bu sayede çiftlikler gökdelenlerin çatılarında, şehirlerin bodrum katlarında ya da kurak bölgelerde bile kurulabilecek hale geliyor. Böylece tarıma ayrılan geniş araziler doğal yaşam alanlarına veya yerleşim alanlarına dönüştürülebilir.

İKLİMDEN BAĞIMSIZ ÜRETİLİYOR

İklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği bir dünyada, çevresel koşullardan etkilenmeyen tarım sistemlerinin önemi artıyor. Elektrikli tarım sayesinde yangın, kuraklık, sel gibi afetler gıda üretimini tehdit etmeyecek. Üstelik bu yöntemle su kullanımı minimuma iniyor, zararlı kimyasallara da ihtiyaç duyulmuyor.

SADECE BİTKİ DEĞİL, ET DE ÜRETİLECEK

Elektrikli tarım yalnızca bitki üretimiyle sınırlı değil. Asetat ile beslenebilen mantar, maya ve algler; yalnızca besin değil, aynı zamanda biyoyakıt, ilaç ve yapı malzemeleri üretiminde de kullanılabiliyor. Gelecekte et, geleneksel çiftliklerde değil, biyoreaktörlerde üretilecek. Bu sayede maliyetler azalacak, üretim daha sürdürülebilir hale gelecek.

10 MİLYAR İNSANA YETECEK TEKNOLOJİ MÜMKÜN MÜ?

Bilim insanlarına göre bu teknoloji, önümüzdeki yıllarda dünya nüfusunun 10 milyarı aşması beklenirken hayati bir çözüm olabilir. Yerel, ucuz ve sürdürülebilir üretim yöntemleriyle yalnızca gıda güvenliği sağlanmakla kalmayacak; aynı zamanda gezegen üzerindeki baskı da azaltılabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi