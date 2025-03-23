Ne Göz Çizdirin, Ne Lens ve Gözlük Takın! Göz Sağlığını Doğal Yollarla Korumanın Yolları Açıklandı

EN YAYGIN GÖRME BOZUKLUKLARI HANGİLERİ?

Göz yapısı son derece karmaşık bir sistemden oluştuğu için farklı görme bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Ancak en sık karşılaşılan rahatsızlıklar şunlar:

MİYOP (UZAĞI GÖREMEME)

Yakın mesafedeki nesneler net görülmesine rağmen, uzak nesneler bulanık algılanıyor. Görüntünün retinanın önüne düşmesi sonucu oluşan bu durum, gözlük, kontakt lens veya lazer ameliyatıyla düzeltilebiliyor.

HİPERMETROPİ (YAKINI GÖREMEME)

Hipermetrop hastaları uzak mesafeleri net görebilirken, yakındaki nesnelere odaklanmakta zorlanabiliyor. Retinanın arkasında oluşan görüntü sebebiyle ortaya çıkan bu rahatsızlık da miyop gibi gözlük, lens ya da cerrahi müdahale ile düzeltilebiliyor.

ASTİGMAT

Kornea veya göz merceğindeki düzensizlik nedeniyle görme bozuklukları oluşuyor. Miyop ve hipermetrop gibi tam anlamıyla gözlük veya lensle giderilemeyen astigmat, çocukluk çağında tedavi edilmezse kalıcı hale gelebiliyor. Yetişkinlerde ise sıklıkla baş ağrısına yol açıyor.