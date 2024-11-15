Ne Fındık Ne de Ceviz! Bağırsak Sağlığına İyi Gelen Kuruyemiş Ortaya Çıktı
Kuruyemişler, sağlığı destekleyen besinler arasında yer alır ve birçok kişi ara öğünlerde bu besinleri tercih eder. Özellikle ceviz, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olurken, yapılan son araştırmada bu kuruyemişin bağırsak sağlığına iyi geldiği ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir klinik çalışma, bademlerin bağırsak iltihabını azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu.
KOLON HÜCRELERİNİ İYİLEŞTİRİYOR
Araştırmaya göre, bademlerin günlük tüketimi, bağırsaklarda bütirat adı verilen bir molekülün seviyesini artırıyor. Bütirat, bağırsak sağlığı açısından önemli bir bileşiktir ve kalın bağırsakta diyet liflerinin parçalanmasına yardımcı olur. Bilim insanları bu molekülü, kolon hücrelerinin başlıca enerji kaynağı olarak tanımlıyor.
ARAŞTIRMADA DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR
King's College London'dan araştırmacılar, 87 sağlıklı yetişkini üç gruba ayırarak inceleme yaptı. Bir grup katılımcı dört hafta boyunca 57 gram bütün badem tüketirken, diğer grup aynı miktarda öğütülmüş badem yedi ve üçüncü grup ise günlük atıştırmalık olarak kek tüketti. Dört hafta sonunda, araştırmacılar katılımcıların bağırsak mikroflorasını, çeşitliliğini ve sindirimle ilgili diğer faktörleri analiz etti.
Sonuçlar, bademlerin bağırsak mikroflorasının bileşimi üzerinde büyük bir değişiklik yaratmasa da, badem tüketen gruptaki katılımcıların bağırsaklarındaki bütirat seviyelerinde önemli bir artış yaşandığını gösterdi.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN DENGESİNİ KORUYOR
Baş araştırmacı, King's College London'dan Diyetetik Profesörü Kevin Whelan, badem ile bağırsak sağlığı arasındaki bağlantıyı şu şekilde açıkladı: "Bağırsak mikroflorasının sağlığımızı nasıl etkilediğinin bir kısmı, bütirat gibi kısa zincirli yağ asitlerinin üretimiyle ilgilidir. Bu moleküller kolon hücrelerine enerji sağlıyor, bağırsaktaki diğer besinlerin emilimini düzenliyor ve bağışıklık sisteminin dengesini koruyor."
Araştırmaya göre, katılımcılar yüksek lif alımına rağmen herhangi bir sindirim sorunu veya mide-bağırsak rahatsızlığı yaşamadılar. Bağırsak sağlığı için yeterli lif tüketimi oldukça önemlidir, çünkü bu besinler "iyi" bakterilerin beslenmesi için gereklidir.
BAĞIRSAK SAĞLIĞININ GENEL SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ÖNEMİ
Sağlıklı bir bağırsağın, yalnızca iltihapları azaltmaya yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda enfeksiyonları engellediği, depresyonu ve kronik hastalıkları (demans dahil) riskini azalttığı gösterilmiştir. Uzmanlar ayrıca bağırsak sağlığı güçlü olan kişilerin daha uzun yaşadığını belirtiyor.
Bütirat, sağlığı destekleyen diğer faydalarla da ilişkilidir. Daha iyi uyku, azalan iltihaplanma, güçlenen bağışıklık sistemi ve düşük kolon kanseri riski gibi pek çok olumlu etkisi bulunuyor. Bağırsak sağlığınız hakkında endişeleriniz varsa, günlük diyetinize badem eklemeyi düşünebilirsiniz.