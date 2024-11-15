Ne Fındık Ne de Ceviz! Bağırsak Sağlığına İyi Gelen Kuruyemiş Ortaya Çıktı

ARAŞTIRMADA DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

King's College London'dan araştırmacılar, 87 sağlıklı yetişkini üç gruba ayırarak inceleme yaptı. Bir grup katılımcı dört hafta boyunca 57 gram bütün badem tüketirken, diğer grup aynı miktarda öğütülmüş badem yedi ve üçüncü grup ise günlük atıştırmalık olarak kek tüketti. Dört hafta sonunda, araştırmacılar katılımcıların bağırsak mikroflorasını, çeşitliliğini ve sindirimle ilgili diğer faktörleri analiz etti.

Sonuçlar, bademlerin bağırsak mikroflorasının bileşimi üzerinde büyük bir değişiklik yaratmasa da, badem tüketen gruptaki katılımcıların bağırsaklarındaki bütirat seviyelerinde önemli bir artış yaşandığını gösterdi.