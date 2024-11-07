Ne Ezogelin, Ne Mercimek Ne Tavuk Suyu: İşte Bağışıklığı Çelik Gibi Yapan Şifa Bombası

Kış aylarının gelmesiyle birlikte çorbalar sofraları süslemeye başladı. Geleneksel çorbalardan farklı bir çorba arayanlar için kışın favori çorbası olacak ve aynı zamanda bağışıklığı güçlendirecek çorba belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Ne Ezogelin, Ne Mercimek Ne Tavuk Suyu: İşte Bağışıklığı Çelik Gibi Yapan Şifa Bombası - Resim: 1

Soğuk havaların yaklaşmasıyla birlikte, sıcak ve besleyici çorbalar sofralarımızın vazgeçilmezi oluyor. Geleneksel çorbalara alternatif arayanlar için, hem lezzetli hem de sağlıklı bir tarif var. Bu tarif, bağışıklık sisteminizi güçlendirirken aynı zamanda damak zevkinize hitap ediyor.

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Ne Ezogelin, Ne Mercimek Ne Tavuk Suyu: İşte Bağışıklığı Çelik Gibi Yapan Şifa Bombası - Resim: 2

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Tatlı patates, havuç, zencefil gibi renkli ve besin değeri yüksek malzemelerle hazırlanan bu çorba, vücudunuza gerekli vitamin ve mineralleri sağlar.

İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde bağışıklık sisteminizi destekler ve hastalıklara karşı direncinizi artırır.

Lif içeriği yüksek olan bu çorba, sindirim sisteminizi düzenler ve tokluk hissi verir.

Et içermeyen bu tarif, vejetaryen ve vegan beslenenler için de ideal bir seçenektir.

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Ne Ezogelin, Ne Mercimek Ne Tavuk Suyu: İşte Bağışıklığı Çelik Gibi Yapan Şifa Bombası - Resim: 3

Malzemeler:

Tatlı patates

Havuç

Sarımsak

Beyaz miso ezmesi

Zencefil

Sebze suyu

Kuru karabuğday soba eriştesi

Tempeh

Soya sosu

Akçaağaç şurubu

Sriracha (isteğe bağlı)
Susam tohumları

Taze kişniş

Limon

Sızma zeytinyağı

Susam yağı

Tuz ve karabiber

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Ne Ezogelin, Ne Mercimek Ne Tavuk Suyu: İşte Bağışıklığı Çelik Gibi Yapan Şifa Bombası - Resim: 4

Yapılışı:

Tatlı patates ve havuçları fırında kızartarak doğal şekerlerinin açığa çıkmasını sağlayın.

Fırından çıkan sebzeleri blender'dan geçirerek pürüzsüz bir çorba karışımı elde edin.

Soba eriştesini haşlayın ve tempeh'i tavada kızartın.

Çorba, erişte ve tempeh'i bir araya getirerek servis yapın.

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