Ne Ezogelin, Ne Mercimek Ne Tavuk Suyu: İşte Bağışıklığı Çelik Gibi Yapan Şifa Bombası
Kış aylarının gelmesiyle birlikte çorbalar sofraları süslemeye başladı. Geleneksel çorbalardan farklı bir çorba arayanlar için kışın favori çorbası olacak ve aynı zamanda bağışıklığı güçlendirecek çorba belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Soğuk havaların yaklaşmasıyla birlikte, sıcak ve besleyici çorbalar sofralarımızın vazgeçilmezi oluyor. Geleneksel çorbalara alternatif arayanlar için, hem lezzetli hem de sağlıklı bir tarif var. Bu tarif, bağışıklık sisteminizi güçlendirirken aynı zamanda damak zevkinize hitap ediyor.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR
Tatlı patates, havuç, zencefil gibi renkli ve besin değeri yüksek malzemelerle hazırlanan bu çorba, vücudunuza gerekli vitamin ve mineralleri sağlar.
İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde bağışıklık sisteminizi destekler ve hastalıklara karşı direncinizi artırır.
Lif içeriği yüksek olan bu çorba, sindirim sisteminizi düzenler ve tokluk hissi verir.
Et içermeyen bu tarif, vejetaryen ve vegan beslenenler için de ideal bir seçenektir.
Malzemeler:
Tatlı patates
Havuç
Sarımsak
Beyaz miso ezmesi
Zencefil
Sebze suyu
Kuru karabuğday soba eriştesi
Tempeh
Soya sosu
Akçaağaç şurubu
Sriracha (isteğe bağlı)
Susam tohumları
Taze kişniş
Limon
Sızma zeytinyağı
Susam yağı
Tuz ve karabiber
Yapılışı:
Tatlı patates ve havuçları fırında kızartarak doğal şekerlerinin açığa çıkmasını sağlayın.
Fırından çıkan sebzeleri blender'dan geçirerek pürüzsüz bir çorba karışımı elde edin.
Soba eriştesini haşlayın ve tempeh'i tavada kızartın.
Çorba, erişte ve tempeh'i bir araya getirerek servis yapın.