Ne Ezogelin, Ne Mercimek Ne Tavuk Suyu: İşte Bağışıklığı Çelik Gibi Yapan Şifa Bombası

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Tatlı patates, havuç, zencefil gibi renkli ve besin değeri yüksek malzemelerle hazırlanan bu çorba, vücudunuza gerekli vitamin ve mineralleri sağlar.

İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde bağışıklık sisteminizi destekler ve hastalıklara karşı direncinizi artırır.

Lif içeriği yüksek olan bu çorba, sindirim sisteminizi düzenler ve tokluk hissi verir.

Et içermeyen bu tarif, vejetaryen ve vegan beslenenler için de ideal bir seçenektir.