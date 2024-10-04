Ne Et Ne Tavuk! Mangalcıların Yeni Favorisi! Etten 10 Kat Daha Fazla Protein İçeriyor

Türkiye'de artan yüksek enflasyon, vatandaşların düzenli olarak kırmızı ve beyaz et tüketimini zorlaştırırken, bu durum alternatif gıda arayışlarını da beraberinde getiriyor. Bu arayış, yeni ve farklı lezzetlerin popülerleşmesine neden oldu.

ZENGİN PROTEİN KAYNAĞI

Ekonomik olmasıyla dikkat çeken istiridye mantarı, son zamanlarda mangal tutkunlarının gözdesi haline geldi. Beslenme uzmanları, bu mantarın yumurtadan 25, kırmızı etten ise 10 kat daha fazla protein içerdiğini belirtiyor. Sağlığa faydalarının yanı sıra, et tüketmeyenler için de ideal bir alternatif olan istiridye mantarı, kendine özgü lezzetiyle kasap vitrinleri ve market tezgahlarında önemli bir yer edindi.