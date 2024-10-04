Ne Et Ne Tavuk! Mangalcıların Yeni Favorisi! Etten 10 Kat Daha Fazla Protein İçeriyor
Son günlerde popüler olan mangalcıların ve kasapların vitrinlerini süslerken, hem lezzetli hem de besleyici özelliğiyle dikkat çekiyor. Etten 10, yumurtadan ise 25 kat daha fazla protein barındıran bu Türkiye'nin her yerinde yetiştirilebiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de artan yüksek enflasyon, vatandaşların düzenli olarak kırmızı ve beyaz et tüketimini zorlaştırırken, bu durum alternatif gıda arayışlarını da beraberinde getiriyor. Bu arayış, yeni ve farklı lezzetlerin popülerleşmesine neden oldu.
ZENGİN PROTEİN KAYNAĞI
Ekonomik olmasıyla dikkat çeken istiridye mantarı, son zamanlarda mangal tutkunlarının gözdesi haline geldi. Beslenme uzmanları, bu mantarın yumurtadan 25, kırmızı etten ise 10 kat daha fazla protein içerdiğini belirtiyor. Sağlığa faydalarının yanı sıra, et tüketmeyenler için de ideal bir alternatif olan istiridye mantarı, kendine özgü lezzetiyle kasap vitrinleri ve market tezgahlarında önemli bir yer edindi.
POPÜLER BİR SEÇİM
Zengin protein içeriğinin yanı sıra yüksek miktarda vitamin ve mineral barındıran istiridye mantarının sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Besin değerleri bakımından oldukça zengin olan bu mantar türü, lezzetiyle de et alternatifi arayanlar için popüler bir seçim haline geldi. İstiridye mantarının tatlı ve yumuşak yapısı, ızgara ve sote olarak pişirilmesine olanak tanıyor.
HER İKLİMDE YETİŞİYOR
Lezzeti ve faydalarının yanı sıra istiridye mantarı, Türkiye'nin her bölgesinde yetişebiliyor. İklim farklılıklarından etkilenmeyen bu mantar, birçok alternatif ürünün yetiştirilmesinin zorluğu nedeniyle üreticilerin tercih ettiği bir seçenek haline geldi. Özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde, hem evde tüketim hem de ticari amaçlarla yetiştirilmesi son yıllarda artan bir popülarite kazandı.