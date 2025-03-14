Ne Esenyurt Ne Küçükçekmece Ne de Bağcılar! İstanbul'un O İlçesi Rekor Kırdı

TEK BAŞINA YAŞAMA EĞİLİMİ ARTIYOR

Tek başına yaşam oranının artığına dikkat çeken Öner, özellikle Kadıköy, Şişli ve Bakırköy'de yalnız yaşamayı tercih edenlerin oranının yüksek olduğunu ifade etti.

ÇEPER İLÇELERDE YÜKSEK DOĞURGANLIK ORANLARI

Esenyurt, Sultanbeyli ve Sultangazi gibi ilçelerde doğurganlık oranlarının yüksek olduğunu belirten Öner, bu ilçelerdeki nüfus artışının daha çok kültürel faktörlerden kaynaklandığını söyledi. Buna karşın, Kadıköy, Şişli ve Beşiktaş gibi ilçelerde doğurganlık oranlarının düşük olduğu vurgulandı.