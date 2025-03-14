Ne Esenyurt Ne Küçükçekmece Ne de Bağcılar! İstanbul'un O İlçesi Rekor Kırdı
İstanbul'un sosyoekonomik yapısını inceleyen yeni bir rapor, şehrin nüfus hareketlerinin hızla batıya kaydığını ortaya koydu. Beylikdüzü ilçesinde son 10 yılda nüfusun yüzde 67 oranında arttığı belirtilirken, bazı merkezi ilçelerde ise nüfus azalma eğilimi gösterdi.
Kaynak: AA
Türkiye'nin en kalabalık ili olan İstanbul'da nüfus artışı, özellikle batı yönüne kaymaya devam ediyor. İstanbul'un 39 ilçesini ele alan rapor, Beylikdüzü, Esenyurt ve Başakşehir gibi ilçelerde önemli nüfus artışları yaşandığını, Fatih, Kadıköy ve Şişli gibi merkezi ilçelerde ise nüfus azalmasının söz konusu olduğunu vurguluyor.
İSTANBUL'UN EN YOĞUN 5 İLÇESİ
Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye ve Bağcılar ilçelerinin, İstanbul'un toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 25'ini barındırdığı raporda yer alırken, bu ilçelerdeki yoğun göç hareketleri dikkat çekiyor.
BÜYÜK DEĞİŞİMLER YAŞANAN İLÇELER
Raporda, Beylikdüzü'nün son 10 yılda yüzde 67 oranında nüfus artışı gösterdiği, Fatih'te ise yüzde 16'lık bir düşüş yaşandığı belirtiliyor. Ahmet Sait Öner, "Fatih, Kadıköy, Şişli gibi ilçelerde nüfus azalırken, çeper ilçelere doğru hızlı bir artış gözlemleniyor. Bu da İstanbul'un demografik yapısındaki büyük değişimi işaret ediyor" dedi.
TEK BAŞINA YAŞAMA EĞİLİMİ ARTIYOR
Tek başına yaşam oranının artığına dikkat çeken Öner, özellikle Kadıköy, Şişli ve Bakırköy'de yalnız yaşamayı tercih edenlerin oranının yüksek olduğunu ifade etti.
ÇEPER İLÇELERDE YÜKSEK DOĞURGANLIK ORANLARI
Esenyurt, Sultanbeyli ve Sultangazi gibi ilçelerde doğurganlık oranlarının yüksek olduğunu belirten Öner, bu ilçelerdeki nüfus artışının daha çok kültürel faktörlerden kaynaklandığını söyledi. Buna karşın, Kadıköy, Şişli ve Beşiktaş gibi ilçelerde doğurganlık oranlarının düşük olduğu vurgulandı.
GELİR ADALETSİZLİĞİ EN YÜKSEK İLÇELER
İstanbul'da gelir adaletsizliğinin en belirgin olduğu ilçeler ise Sultanbeyli ve Sultangazi olarak öne çıkarken, Beykoz ve Sarıyer gibi ilçelerde de ilçe içindeki gelir uçurumlarının oldukça yüksek olduğu ifade edildi.
EN DÜŞÜK KİRA FİYATI ESENYURT'TA
İstanbul'daki kiralık ev fiyatları arasında en düşük ortalama kira Esenyurt'ta 15 bin 500 TL olarak belirlenirken, en yüksek kira ise Sarıyer'de 60 bin TL olarak açıklandı. Bu durum, ilçelerin sosyoekonomik yapısını ve gelir dağılımındaki dengesizlikleri gözler önüne seriyor.