Ne Elma Ne Armut, Ne Muz: Depresyonu Azaltan Meyve Belli Oldu
BMC Microbiome dergisinde yayımlanan araştırmada depresyonu azaltan meyveler belli oldu. Çalışma sonucunda, bu meyveleri yiyenlerin depresyon riskinin yüzde 22 oranında daha düşük olduğu tespit edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Günlük beslenme alışkanlıklarımız, ruh sağlığımız üzerinde düşündüğümüzden çok daha fazla etkiye sahip olabilir. Özellikle bazı meyvelerin, depresyon riskini önemli ölçüde azaltabileceği ortaya çıktı. Son yapılan bilimsel bir araştırmaya göre, turunçgil tüketimi bu konuda öne çıkıyor.
MİDE VE BEYİN ARASINDAKİ GÜÇLÜ BAĞLANTI
İkinci beyin olarak da bilinen bağırsaklarımız, duygusal durumlarımız üzerinde etkili olabiliyor. Yediklerimizin ve bağırsak floramızda bulunan bakterilerin, nasıl düşündüğümüzü ve hissettiğimizi etkilediği uzun süredir biliniyor. Bu noktada, beslenme alışkanlıklarımızın ruh halimiz üzerindeki etkisi bilimsel olarak yeniden mercek altına alındı.
32 BİN KADIN ÜZERİNDEN ÇALIŞMA YAPILDI
BMC Microbiome dergisinde yayımlanan araştırmada, turunçgil meyveleriyle depresyon arasındaki ilişki incelendi. 2003 ile 2017 yılları arasında yürütülen çalışmaya toplamda 32.427 kadın katıldı. Katılımcılara, son bir yılda ne sıklıkla portakal, greyfurt, portakal suyu ve greyfurt suyu tükettikleri soruldu. Aynı zamanda depresyon tanısı alıp almadıkları ve antidepresan kullanıp kullanmadıkları da araştırmaya dahil edildi.
DEPRESYON RİSKİ YÜZDE 22 DAHA DÜŞÜK
Çalışma sonucunda, turunçgil tüketiminin yüksek olduğu bireylerde depresyon riskinin yüzde 22 oranında daha düşük olduğu tespit edildi. Bağırsak mikrobiyomunun da bu etkide rol oynadığı düşünülüyor. Özellikle turunçgillerin içerdiği maddelerin, ruh haliyle ilişkili bakterileri olumlu yönde etkilediği gözlemlendi.
BÜTÜN MEYVELER İNCELENDİ
Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Raaj Mehta'nın öncülüğünde yürütülen araştırma, yalnızca turunçgillerin bu etkiye sahip olduğunu ortaya koydu. Mehta, "Diğer meyve türleri ya da sebze tüketimiyle depresyon riski arasında anlamlı bir ilişki bulamadık" ifadelerini kullandı. Günde sadece bir orta boy portakalın bile bu olumlu etkiyi yaratabileceğini belirten Mehta, turunçgillerin potansiyel etkilerini daha derinlemesine incelemek gerektiğinin de altını çizdi.