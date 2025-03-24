Ne Elma Ne Armut, Ne Muz: Depresyonu Azaltan Meyve Belli Oldu

Günlük beslenme alışkanlıklarımız, ruh sağlığımız üzerinde düşündüğümüzden çok daha fazla etkiye sahip olabilir. Özellikle bazı meyvelerin, depresyon riskini önemli ölçüde azaltabileceği ortaya çıktı. Son yapılan bilimsel bir araştırmaya göre, turunçgil tüketimi bu konuda öne çıkıyor.

MİDE VE BEYİN ARASINDAKİ GÜÇLÜ BAĞLANTI

İkinci beyin olarak da bilinen bağırsaklarımız, duygusal durumlarımız üzerinde etkili olabiliyor. Yediklerimizin ve bağırsak floramızda bulunan bakterilerin, nasıl düşündüğümüzü ve hissettiğimizi etkilediği uzun süredir biliniyor. Bu noktada, beslenme alışkanlıklarımızın ruh halimiz üzerindeki etkisi bilimsel olarak yeniden mercek altına alındı.