Ne Elma, Ne Armut, Ne Karpuz, Ne Portakal... Dünyada En Çok Yenen Meyve Belli Oldu

Dünyada en çok yenen meyve belli oldu. Sağlık ve kullanım çeşitliliğiyle öne çıkan bu meyveler arasında listenin zirvesinde bakın hangi lezzet bulunuyor.

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Ne Elma, Ne Armut, Ne Karpuz, Ne Portakal... Dünyada En Çok Yenen Meyve Belli Oldu
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Dünyanın dört bir yanında sofralardan eksik olmayan meyveler, sadece lezzetleriyle değil, besleyicilikleri ve kullanım çeşitliliğiyle de öne çıkıyor. Yapılan araştırmalara göre, dünya genelinde en çok tüketilen meyve belli oldu. Tropikalden ılıman iklime kadar farklı coğrafyalarda yetiştirilen bu meyveler, ihracat, üretim miktarı ve günlük tüketim alışkanlıklarına göre sıralandı. Listenin ilk sırasında bakın hangi lezzet yer aldı...

İŞTE DÜNYADA EN ÇOK YENEN MEYVELER

1. Muz

Yıllık yaklaşık 179 milyon ton üretimle listenin zirvesine yerleşen muz, dünya meyve ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor. Yıl boyunca ulaşılabilir olması, kolay tüketilmesi ve besleyici yapısı, muzu vazgeçilmez kılıyor. Tropikal bölgelerde yaygın olarak yetiştirilen muz, taze tüketimin yanı sıra pek çok tarifte de kullanılıyor.

2. Karpuz

Yaz aylarının ferahlatıcı lezzeti karpuz, dünya genelinde yılda 104 milyon ton üretimle ikinci sırada yer alıyor. Özellikle sıcak iklimlerde yoğun şekilde tüketilen karpuz, yüksek su içeriğiyle yaz aylarının favori meyvesi olmayı sürdürüyor.

3. Elma

Yaklaşık 97 milyon tonluk üretimle elma da listenin başlarında yer alıyor. Çin, elma üretiminde açık ara önde gelirken, elmanın farklı iklimlerde yetişebilmesi ve birçok çeşide sahip olması onu dünya genelinde vazgeçilmez kılıyor. Sağlıklı atıştırmalık olarak da sıkça tercih ediliyor.

4. Üzüm

Yıllık 79 milyon ton üretimle üzüm, hem sofralarda hem de sanayide yoğun şekilde kullanılan meyvelerden biri. Taze ya da kuru olarak tüketilebilmesinin yanı sıra, şarap üretiminde de kritik bir rol oynuyor. Bu çok yönlü kullanımı üzümü ilk sıralara taşıyor.

5. Mango

Listenin beşinci sırasında yer alan mango, 55 milyon tonluk üretimiyle şaşırtıcı bir şekilde öne çıkıyor. Tropikal ve subtropikal bölgelerde oldukça sevilen mango, aromatik yapısı ve tatlı lezzetiyle sadece taze meyve olarak değil, smoothie, tatlı ve sos gibi farklı formlarda da tüketiliyor.

6. Portakal

Yıllık yaklaşık 75-76 milyon tonluk üretimiyle portakal, özellikle turunçgil ailesinin en popüler üyelerinden biri. C vitamini yönünden zengin oluşu ve hem meyve hem de meyve suyu olarak yaygın tüketimi sayesinde listenin son sırasında yer alıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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