Ne Deterjan Ne Arap Sabunu! 1 Çorba Kaşığı Tuz Yeterli Oluyor: Yeni Eve Taşınmış Gibi Olacaksınız

Yerleri tuzlu suyla silmenin, yalnızca toz ve bakterilerden arınmayı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda evde sağlıklı ve huzurlu bir ortam oluşturduğuna inanılıyor.

Bir çorba kaşığı sofra tuzunu bir kova suya ekleyerek yapılan bu temizlik yöntemi, hem fiziksel hem de manevi bir arınma sağlar. Tuz, zemindeki tozu kolayca uzaklaştırırken, odalarda yenilenmiş bir enerji hissi oluşturur. Bu basit ama etkili yöntem, yeni taşınılan bir evin parlak temizliğini tekrar hissetmek isteyenler tarafından sıkça tercih edilir.