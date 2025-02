Ne Dana Ne Koyun Ne Kuzu Değil: En Sağlıklı Et Bakın Neymiş

Beslenme alışkanlıklarımızda et tüketimi önemli bir yer tutarken, hangi eti seçeceğimiz konusunda kararsız kalabiliyoruz. Genellikle dana, kuzu veya koyun gibi et türleri aklımıza gelirken, son zamanlarda yapılan araştırmalar, keçi etinin sağlık açısından diğer et türlerine göre daha avantajlı olduğunu ortaya çıkardı.