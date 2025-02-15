Ne Dana Ne Koyun Ne Kuzu Değil: En Sağlıklı Et Bakın Neymiş

EN SAĞLIKLI ET BAKIN NEYMİŞ

Keçi eti, diğer kırmızı etlere göre daha düşük doymuş yağ ve kolesterol içerir. Bu da kalp sağlığı için önemli bir avantaj sağlar. Kas kütlesinin korunması ve onarımı için gerekli olan protein açısından zengindir.

Keçi eti, demir, çinko, B12 vitamini gibi vücut için gerekli birçok minerali ve vitamini içerir ve sindirim sistemi üzerindeki yükü azaltır ve bağırsak sağlığını destekler. Diğer kırmızı etlere göre daha düşük kalorili olması nedeniyle kilo kontrolü için de idealdir.