Ne Dana, Ne Koyun, Ne Keçi, Ne Tavuk Eti: Dünyada En Çok Tüketilen Et Bakın Hangisiymiş

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından yayımlanan son rapor, dünya genelindeki et tüketim alışkanlıklarına ışık tuttu. Pek çok kişinin ilk sırada olduğunu düşündüğü tavuk veya dana eti, listede zirveye yerleşemedi.

USDA verilerine göre, dünya genelinde en çok tüketilen et türü domuz eti oldu. Küresel et tüketiminin yüzde 36’sını oluşturan domuz eti, listenin zirvesine yerleşti. Bu oran, çoğu kişi için şaşırtıcı olsa da bazı ülkelerdeki yüksek tüketim oranları bu sonucu destekliyor.

Araştırmaya göre, domuz etini yüzde 33 ile tavuk eti, ardından da yüzde 24 ile dana eti izliyor. Koyun ve keçi eti ise toplam tüketimin yalnızca yüzde 5’lik bir kısmını oluşturuyor.

DOMUZ ETİ ZİRVEYE YERLEŞTİ

Domuz etinin yoğun tüketildiği ülkelerin başında Güney Kore ve İtalya geliyor. Güney Kore’de kişi başına yıllık domuz eti tüketimi 91 kilogram, İtalya’da ise 76 kilogram olarak ölçüldü. Bu rakamlar, söz konusu ülkelerde domuz etinin temel protein kaynaklarından biri haline geldiğini gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi