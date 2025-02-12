Ne Çikolata Ne Şekerleme! İşte Avuç Avuç Yeseniz de Kilo Aldırmayacak Faydalı Atıştırmalıklar

DOĞAL TATLI ALTERNATİFLERİ

Tatlı tüketiminde sağlıklı bir denge kurmak isteyenler için en iyi alternatiflerden biri kurutulmuş meyveler. Kuru erik, kuru kayısı ve diğer doğal atıştırmalıklar, yüksek fruktoz içermelerine rağmen sindirimi destekleyen lif, vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin. Ancak burada da ölçülü olmak gerekiyor. Fazla tüketildiklerinde mide ve bağırsak sorunlarına neden olabilirler.