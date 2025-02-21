Ne Boğaziçi Ne de Galatasaray Üniversitesi! Türkiye’nin En Saydın Üniversitesi Belli Oldu
İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), 2025 Dünya Üniversiteleri Saygınlık Sıralaması'nı açıkladı. Türkiye’den yalnızca Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 201-300 bandında listeye girmeyi başardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünya genelindeki akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda hazırlanan sıralama, üniversitelerin akademik prestijini temel alıyor. THE’nin 2011’den bu yana yayımladığı saygınlık listesine Türkiye’den daha önce de giren tek üniversite olan ODTÜ, geçmiş yıllarda 51-100 bandına kadar yükselmişti. Üniversite, 11 yıl aradan sonra yeniden listede yer alarak Türkiye’nin tek temsilcisi oldu.
ODTÜ yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Üniversitemiz, alanında önde gelen akademisyenlerin oylarıyla belirlenen bu prestijli sıralamada 201-300 bandında yer alarak Türkiye’den listeye giren tek yükseköğretim kurumu olmuştur” ifadeleri kullanıldı.
HARVARD ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU
38 ülke ve bölgeden 300 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada, Harvard Üniversitesi üst üste 14’üncü kez birinci sırada yer aldı. İkinci sırayı Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Oxford Üniversitesi paylaşırken, Stanford Üniversitesi dördüncü, Cambridge Üniversitesi beşinci oldu.
“BÜYÜK BİR ANLAM TAŞIYOR”
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, sıralamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Üniversitemizin bu prestijli listede yeniden yer alması ve ülkemizi uluslararası alanda temsil eden tek kurum olması bizim için büyük bir anlam taşıyor. Bu durum, ODTÜ’nün akademik mükemmeliyetini ve bilimsel üretkenliğini bir kez daha kanıtlıyor” dedi.
SIRALAMA NASIL OLUŞTURULUYOR?
THE, saygınlık sıralamasını oluştururken dünya genelindeki 55 bin akademisyenin görüşlerine başvurdu. Katılımcılardan kendi alanlarında araştırma ve eğitim açısından en iyi gördükleri üniversiteleri aday göstermeleri istendi. Değerlendirme süreci, oy sayıları, üniversiteler arası karşılaştırmalar ve akademisyenlerin coğrafi dağılımı gibi faktörlere dayanarak yapıldı.
DÜNYANIN EN SAYGIN ÜNİVERSİTELERİ
Harvard Üniversitesi (ABD)
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) (ABD)
Oxford Üniversitesi (Birleşik Krallık)
Stanford Üniversitesi (ABD)
Cambridge Üniversitesi (Birleşik Krallık)
Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley (ABD)
Princeton Üniversitesi (ABD)
Tsinghua Üniversitesi (Çin)
Yale Üniversitesi (ABD)
Tokyo Üniversitesi (Japonya)