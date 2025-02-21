Ne Boğaziçi Ne de Galatasaray Üniversitesi! Türkiye’nin En Saydın Üniversitesi Belli Oldu

“BÜYÜK BİR ANLAM TAŞIYOR”

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, sıralamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Üniversitemizin bu prestijli listede yeniden yer alması ve ülkemizi uluslararası alanda temsil eden tek kurum olması bizim için büyük bir anlam taşıyor. Bu durum, ODTÜ’nün akademik mükemmeliyetini ve bilimsel üretkenliğini bir kez daha kanıtlıyor” dedi.

SIRALAMA NASIL OLUŞTURULUYOR?

THE, saygınlık sıralamasını oluştururken dünya genelindeki 55 bin akademisyenin görüşlerine başvurdu. Katılımcılardan kendi alanlarında araştırma ve eğitim açısından en iyi gördükleri üniversiteleri aday göstermeleri istendi. Değerlendirme süreci, oy sayıları, üniversiteler arası karşılaştırmalar ve akademisyenlerin coğrafi dağılımı gibi faktörlere dayanarak yapıldı.

DÜNYANIN EN SAYGIN ÜNİVERSİTELERİ

Harvard Üniversitesi (ABD)

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) (ABD)

Oxford Üniversitesi (Birleşik Krallık)

Stanford Üniversitesi (ABD)

Cambridge Üniversitesi (Birleşik Krallık)

Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley (ABD)

Princeton Üniversitesi (ABD)

Tsinghua Üniversitesi (Çin)

Yale Üniversitesi (ABD)

Tokyo Üniversitesi (Japonya)