Ne Bir Çizik Ne Bir Leke Kalıyor: Otomobil Farlarını Cam Gibi Parlatan Yöntem Ortaya Çıktı

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Zamanla sararıp matlaşan otomobil farları, yalnızca estetik açıdan değil, gece sürüş güvenliği açısından da önemli bir soruna dönüşebiliyor. Ancak bu sorunu çözmek için pahalı ürünlere ya da kimyasallara ihtiyaç duymayabilirsiniz. Usta bir oto yıkamacının paylaştığı basit ama etkili yöntemle farlarınızı kolayca eski parlaklığına kavuşturmanız mümkün.

FAR TEMİZLİĞİNDE DOĞAL ÇÖZÜM

Yaklaşık 15 yıldır oto yıkama sektöründe hizmet veren Remzi Karatay, yıllardır uyguladığı doğal temizleme yöntemlerinden birini paylaştı. Bazı müşterilerin kimyasal ürün kullanımını tercih etmediğini belirten Karatay, “Doğal bir çözüm isteyenler için limon ve toz şeker yeterli oluyor. Yarım limonu alıp toz şekere batırın ve farın yüzeyine dairesel hareketlerle sürün. Etkisini anında fark edeceksiniz.” dedi.

LEKE KALMIYOR, FARLAR YENİ GİBİ PARLIYOR

Karatay, limonun asidik yapısı sayesinde sararan yüzeyi söktüğünü, toz şekerin ise hafif bir zımpara etkisi yarattığını belirtti. “Bu yöntemle hem farlar üzerindeki kir ve sararma gidiyor hem de yüzeyde herhangi bir leke kalmıyor. Üstelik işlem sonrası farlar neredeyse cam gibi parlıyor.” diye konuştu.

KİMYASAL YERİNE DOĞAL TEMİZLİK TERCİHİ ARTIYOR

Özellikle son dönemde doğal temizlik yöntemlerine olan ilginin arttığını vurgulayan Karatay, “Artık birçok kişi kimyasallar yerine doğal malzemelerle temizlik yapılmasını istiyor. Limon ve şeker yöntemi, hem ekonomik hem de çevre dostu olmasıyla dikkat çekiyor.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi