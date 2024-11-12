Ne Baldo, Ne Osmancık, Ne Basmati: En Sağlıklı Pirinç Bakın Hangisiymiş

Esmer pirinç, beyaz pirince göre daha fazla lif içerir. Lif, sindirim sistemini düzenler, tokluk hissi verir ve kan şekerini dengede tutar.

Esmer pirinç, B vitaminleri, demir, magnezyum gibi önemli vitamin ve mineraller açısından daha zengindir.

Esmer pirinçteki karbonhidratlar, beyaz pirince göre daha yavaş sindirilir. Bu da kan şekerinin ani yükselmesini önler ve daha uzun süre tok kalmanızı sağlar.