Ne Antalya, ne Bodrum! Denizin temizliğini duyanların akın akın gittiği ilçe

Denizin temizliği ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir ilçe olan Darıca, son dönemde tatilcilerin ilgi odağı haline gelmiştir.

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Ne Antalya, ne Bodrum! Denizin temizliğini duyanların akın akın gittiği ilçe - Resim: 1

Denizin temizliği ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir ilçe olan Darıca, son dönemde tatilcilerin ilgi odağı haline gelmiştir. Antalya ve Bodrum gibi popüler tatil destinasyonlarına alternatif arayanlar için ideal bir seçenek olan Darıca, eşsiz kumsalları ve berrak deniziyle misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunmaktadır.

Darıca, Kocaeli'nin en kalabalık üçüncü ilçesi. Nüfus yoğunluğu açısından bakıldığında ise en kalabalık ilçesidir.

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