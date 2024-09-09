Ne 18 Ne 20: Damacanalar Neden 19 Litre? Meğer Bu Yüzdenmiş

Damacanaların neden 20 litre yerine 19 litre olarak üretildiği, birçok insanın kafasında soru işareti bırakır.

Bu durum aslında oldukça basit bir nedene dayanıyor ve çoğu kişinin düşündüğünden daha farklı bir açıklaması var.

Damacana hacminin 19 litre olarak belirlenmesinin ardında ABD kaynaklı bir standart bulunuyor. Damacanalar, ABD'den ithal edilen makinelerle üretildiği için bu standartlar baz alınıyor.