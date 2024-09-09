Ne 18 Ne 20: Damacanalar Neden 19 Litre? Meğer Bu Yüzdenmiş
Günlük yaşamımızda su ihtiyacını karşılamak için sıkça tercih edilen damacanaların hacmi, birçok kişi için merak konusu olmuştur.
Damacanaların neden 20 litre yerine 19 litre olarak üretildiği, birçok insanın kafasında soru işareti bırakır.
Bu durum aslında oldukça basit bir nedene dayanıyor ve çoğu kişinin düşündüğünden daha farklı bir açıklaması var.
Damacana hacminin 19 litre olarak belirlenmesinin ardında ABD kaynaklı bir standart bulunuyor. Damacanalar, ABD'den ithal edilen makinelerle üretildiği için bu standartlar baz alınıyor.
NEDEN 19 LİTRE OLARAK ÜRETİLİYOR?
ABD’de damacanaların hacmi 5 galon olarak belirlenmiştir ve bir galon, litre cinsine çevrildiğinde yaklaşık 3,785 litreye denk gelir. Bu durumda, 5 galonluk bir damacana hacmi 18,927 litre yapar. Yani damacanaların 19 litre olarak adlandırılmasının nedeni, aslında bu 5 galonluk ölçü birimidir.
Bu sebeple, Türkiye’de üretilen damacanalar da 19 litre olarak üretiliyor. 20 litreye ulaşmamalarının sebebi ise üretim süreçlerinin ABD standartlarına dayanmasıdır.
Yani düşündüğümüz gibi damacanalar tam anlamıyla 19 litre bile değildir. Aslında bir çay bardağı su daha eklense tam 19 litre olacaktır. Bu detay ise, su tüketiminde kullanılan ölçü birimlerinin ve standartların, global üretim sistemlerine dayandığı göstergelerinden biri olarak ortaya çıkıyor.