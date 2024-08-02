Nasıl Oturduğunuz Karakter Yapınızı Açığa Çıkarıyor
Rusya'da bulunan Kazan Üniversitesi'nde yapılan araştırma, insanların oturma biçimlerinin kişilikleri hakkında önemli ipuçları sunduğunu gösterdi. Bacaklarınızı nasıl uzattığınız, karakterinizle ilgili birçok detayı ortaya çıkarabilir. Sosyal bilimciler, insanların oturuş şekilleri ve ayaklarını uzatma yönlerinin kişilik özelliklerini nasıl yansıttığını inceledi. İşte oturma pozisyonlarına göre kişilik analizi...
Karakterimize ilişkin birçok farklı özellik arasında topluluk içinde nasıl oturduğumuz da yer alıyor. Ciddi ortamlarda ya da evde tek başımızayken en sık tercih ettiğimiz oturuş şeklimiz, istemeden karakterimizi ele veriyor.
Rusya'da bulunan Kazan Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, insanların oturuş biçimleri ve karakter özellikleri arasında bir ilişki olduğunu gözler önüne serdi. İşte araştırmayı hazırlayan uzmanlara göre, sahip olunan oturuş şekillerine göre karakter özellikleri...
Pozisyon A: Bu pozisyonda oturuyorsanız, içine kapanık biri olarak tanımlanabilirsiniz. Çevrenizde çekingen olarak bilinir ve kendinize güveniniz düşük olabilir. Sosyal ortamlarda rahatsızlık yaşar, insanlarla yakınlaşmakta zorlanabilirsiniz. Bu, başkalarını kıskanmanıza ve sıkıntılarınızı büyütmenize neden olabilir. Ancak yalnız kalmak sizin için bir sorun oluşturmaz; bu durum insanları hızlıca değerlendirme yeteneğinizi artırır.
Pozisyon B: Bu şekilde oturan kişiler liderlik özellikleri taşır. Kariyer ve başarı uğruna her şeyi göze alabilirler. Yüksek özgüvenleri ve hırsları ile tanınırlar. Monotonluk ve rutin işler onlar için çekilmezdir. Bacak bacak üstüne atma pozisyonu, kendinize odaklandığınızı ve önemli konuları düşündüğünüzü gösterir. Küstah ve açık sözlü olabilirler, ancak bu tavırları sevdiklerini korumak içindir.
Pozisyon C: Bu pozisyon, dikkatsizlik ve düşüncesizlikle ilişkilendirilebilir. Ancak bu kişiler, toplumdan farklı alışkanlıkları olan ve imkansızı hayal edebilen bireylerdir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) yaşayan kişilerin çoğu bu oturuşu tercih eder.
Pozisyon D: Titizlik, güven, mükemmeliyetçilik ve inatçılık bu pozisyonun karakteristikleridir. Samimiyet ve dürüstlük, kararlarınızda emin olmanızı sağlar. Eleştirileri kişisel olarak alabilirsiniz ve başkalarının iyi niyetli yardımına açık olabilirsiniz. İnsanlarla doğrudan iletişim kurmayı tercih eder ve kendinizi kontrol etme konusunda başarılısınızdır.
Pozisyon E: Bu pozisyonda oturanlar genellikle içine kapanık, düşük özgüvenli ve eleştiriye kapalı olabilirler. Çevrenizde “değişik” olarak tanımlanabilir ve sert sözlere karşı hassas olabilirsiniz. Bu yüzden, çevrenizdeki kişiler sizinle konuşurken nazik ve dikkatli olmaya özen gösterirler.