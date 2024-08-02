Nasıl Oturduğunuz Karakter Yapınızı Açığa Çıkarıyor

Pozisyon A: Bu pozisyonda oturuyorsanız, içine kapanık biri olarak tanımlanabilirsiniz. Çevrenizde çekingen olarak bilinir ve kendinize güveniniz düşük olabilir. Sosyal ortamlarda rahatsızlık yaşar, insanlarla yakınlaşmakta zorlanabilirsiniz. Bu, başkalarını kıskanmanıza ve sıkıntılarınızı büyütmenize neden olabilir. Ancak yalnız kalmak sizin için bir sorun oluşturmaz; bu durum insanları hızlıca değerlendirme yeteneğinizi artırır.

Pozisyon B: Bu şekilde oturan kişiler liderlik özellikleri taşır. Kariyer ve başarı uğruna her şeyi göze alabilirler. Yüksek özgüvenleri ve hırsları ile tanınırlar. Monotonluk ve rutin işler onlar için çekilmezdir. Bacak bacak üstüne atma pozisyonu, kendinize odaklandığınızı ve önemli konuları düşündüğünüzü gösterir. Küstah ve açık sözlü olabilirler, ancak bu tavırları sevdiklerini korumak içindir.

Pozisyon C: Bu pozisyon, dikkatsizlik ve düşüncesizlikle ilişkilendirilebilir. Ancak bu kişiler, toplumdan farklı alışkanlıkları olan ve imkansızı hayal edebilen bireylerdir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) yaşayan kişilerin çoğu bu oturuşu tercih eder.