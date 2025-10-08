NASA Tarih Verdi! Gökyüzünde İki Ayrı Meteor Şöleni Başlıyor! Yılın En Güzel Gökyüzü Olayı Geliyor

Bu ay gökyüzü tutkunlarını iki farklı doğa olayı bekliyor. Drakonidler ve Orionidler meteor yağmurları, Ekim gecelerini aydınlatacak. NASA, Orionidleri "Yılın en güzel meteor yağmurlarından biri" olarak tanımlıyor.

Ekim ayı, gökyüzü meraklıları için unutulmaz anlara sahne olacak. Ay boyunca iki farklı meteor yağmuru gözlemlenecek: Drakonidler ve Orionidler. Uygun hava koşullarında ve ışık kirliliğinden uzak bölgelerde bu göksel şölen çıplak gözle izlenebilecek.

DRAGONİDLER SAHNEDE

Ekim ayının ilk gökyüzü olayı, Drakonidler meteor yağmuru olacak. 6–10 Ekim tarihleri arasında gözlemlenebilecek Drakonidler, özellikle 8 Ekim akşamı saat 22.00’de (Türkiye saatiyle) en yoğun etkisini gösterecek.

NASA Tarih Verdi! Gökyüzünde İki Ayrı Meteor Şöleni Başlıyor! Yılın En Güzel Gökyüzü Olayı Geliyor - Resim : 1
NASA, Orionidleri “yılın en güzel meteor yağmurlarından biri” olarak tanımlıyor.

Meteorlar, adını aldığı Draco (Ejderha) Takımyıldızı yönünden geçiyor. En iyi gözlem zamanı, gece yarısından önce kuzeybatı ufku yönüne bakıldığında gerçekleşecek.

Her yıl aynı yoğunlukta olmasa da Drakonidler, bazı dönemlerde bir saat içinde yüzlerce meteorun görülebildiği etkileyici “gökyüzü fırtınaları” yaratabiliyor. Ancak bu yıl Ay’ın parlak evrede olması, görünürlüğü bir miktar azaltabilir. Uzmanlar, daha net gözlem için şehir ışıklarından uzak, karanlık bir noktadan izleme yapılmasını öneriyor.

HALLEY KUYRUKLU YILDIZI’NIN İZLERİ ORİONİDLER

Ekim ayının ikinci yarısında ise sıra Orionidler meteor yağmuruna gelecek. 26 Eylül–22 Kasım arasında görülebilecek Orionidler, 21 Ekim gecesi zirveye ulaşacak. O gece, saatte ortalama 20 meteorun gökyüzünü süslemesi bekleniyor.

NASA Tarih Verdi! Gökyüzünde İki Ayrı Meteor Şöleni Başlıyor! Yılın En Güzel Gökyüzü Olayı Geliyor - Resim : 2
Uzmanlara göre en iyi gözlem zamanı, 21 Ekim gecesi yarısından sonra, Ay’ın olmadığı saatlerde gerçekleşecek.

NASA, Orionidleri “yılın en güzel meteor yağmurlarından biri” olarak tanımlıyor. Bu görsel şölenin kaynağı ise ünlü Halley Kuyruklu Yıldızı. Dünya, Halley’in yörüngesinden geçerken geride kalan küçük toz parçacıkları atmosfere giriyor ve yanarak parlak izler oluşturuyor.

Uzmanlara göre en iyi gözlem zamanı, 21 Ekim gecesi yarısından sonra, Ay’ın olmadığı saatlerde gerçekleşecek. Kuzey Yarımküre’de doğu-güneydoğu, Güney Yarımküre’de ise kuzeydoğu yönüne bakılması tavsiye ediliyor.

Sıcak bir battaniye, biraz sabır ve karanlık bir gökyüzüyle, Ekim ayı adeta bir “yıldız yağmuru festivali” havasında geçecek. Gökyüzünü izlemeyi sevenler için bu ay kaçırılmayacak bir fırsat olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

