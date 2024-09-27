Nadir Bulunan Bir Cins! Bu Çiçeğe Dokunan Yandı, 387 Bin 141 TL’ye Çıkarıldı

Mersin sahillerinde nadir bulunan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kum zambakları, bu yıl da koruma altına alınarak sahilleri süslemeye başladı. zambakları koparmanın bedeli 387 bin 141 TL’ye çıkarıldı.

Kaynak: İHA

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Nadir Bulunan Bir Cins! Bu Çiçeğe Dokunan Yandı, 387 Bin 141 TL’ye Çıkarıldı - Resim: 1

Mersin’in eşsiz sahillerinde koruma altında bulunan ve koparılması yasak olan kum zambakları, bu yıl da sahilleri süslemeye başladı. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan kum zambaklarını koparmanın cezası bu yıl 387 bin 141 TL’ye kadar çıktı. Özellikle Erdemli sahillerinde yoğun olarak görülen bu nadir çiçekler, ağustos ayında açmaya başlayıp, eylül ayı boyunca sahillere ayrı bir güzellik kattı.

Kaynak: İHA

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