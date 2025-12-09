Naci Görür'den Uykuları Kaçıracak Açıklama! 'Yeri Çok Tehlikeli O Fay Hattını Tetikleyebilir!'

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası konuşan Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Kuzey Anadolu Fayı’na çok yakın bir bölgede oluştuğunu belirterek “Depremin yeri tehlikeli, tetikleme olasılığı var” uyarısında bulundu.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 15.34’te kaydedilen sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu. Kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe sebep oldu. İlk belirlemelere göre herhangi bir hasar ya da olumsuz durum yaşanmadı.

’DEPREMİN YERİ TEHLİKELİ’

Tunceli’de meydana gelen depremin ardından ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden depremin konumuna dikkat çekti. Pülümür Fay Zonu’nun Kuzey Anadolu Fayı’na oldukça yakın olduğuna vurgulayan Görür, “Pülümür/Tunceli’de 4,2 deprem oldu. Deprem KAF’a çok yakın Pülümür Fay Zonunda. Pülümür Fay Zonu sağ yanal atımlı. Depremin yeri tehlikeli. KAF’n en doğu ucu Yedi Su Fayı civarında. Burada deprem bekliyoruz. Burayı tetikleme olasılığı var. Geçmiş olsun” açıklamasında bulundu.

