Muzu Sakın Böyle Yemeyin: Uzmanlar Etkisini Açıkladı

Muzu ara öğünlerde veya ana öğünlerde de tüketebilirsiniz. Ancak her zaman diğer besinlerle birlikte tüketmeye özen gösterin. Çok olgunlaşmış muzlar daha fazla şeker içerir. Bu nedenle, hafif olgunlaşmış muzları tercih etmek daha sağlıklı olacaktır.