Muzların Hepsi Neden Yarım Ay Şeklinde? Sebebi Çok İlginç

Muzlar, fotosentez yapabilmek için güneş ışığına ihtiyaç duyar. Bu nedenle, mümkün olduğunca fazla güneş ışığı alabilmek için yukarı doğru büyürler. Aynı zamanda, meyveler ağırlaştıkça dallar aşağı doğru eğilir ve bu da muzların daha fazla kıvrılmasına neden olur.