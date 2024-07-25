Müziği Bırakıp, Türkiye'yi Terk Etmişti: Ünlü Türkücü İsviçre'de Köy Hayatı Yaşıyor

1990'lı yıllarda çok sayıda albüm satma başarısı gösteren Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, yaptığı bir evliliğin ardından İsviçre'ye taşınmıştı.



Müzik kariyerini sona erdirerek ailesiyle birlikte Cenevre'de köy hayatı yaşamaya başlayan 53 yaşındaki Dilovan'ın çocuğu da kendisi gibi müzisyenliği seçti.