Müziği Bırakıp, Türkiye'yi Terk Etmişti: Ünlü Türkücü İsviçre'de Köy Hayatı Yaşıyor
Türkiye'de yayınladığı türkü ve albümler ile 90'lı yıllara damga vuran ve kısa sürede şöhrete kavuşan Seher Dilovan, uzun zaman önce İsviçre'ye taşınmıştı. 53 yaşındaki eski türkücü, yeni hayatına dair detayları sosyal medya hesabından paylaştı.
1990'lı yıllarda çok sayıda albüm satma başarısı gösteren Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, yaptığı bir evliliğin ardından İsviçre'ye taşınmıştı.
Müzik kariyerini sona erdirerek ailesiyle birlikte Cenevre'de köy hayatı yaşamaya başlayan 53 yaşındaki Dilovan'ın çocuğu da kendisi gibi müzisyenliği seçti.
OĞLU İSVİÇRE'Yİ EUROVISION'DA TEMSİL ETMEK İSTİYOR
Sosyal medya hesabından sık sık İsviçre'deki yaşamını paylaşan Dilovan, son olarak oğlunun İsviçre'yi Eurovision'da temsil etmek için hazırlandığını duyurdu.
1971 yılında Ankara'da doğan Seher Dilovan, Tunceli asıllı bir ailenin iki kızından biridir. Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda stajyer olarak yer alan Dilovan, Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. İlk albümü "Ayvacı"yı 1992 yılında çıkaran Dilovan, ardından "Vur Eller Oynasın", "Seher Yeli", "Sabret Gönül" ve "Türkülerle Yeniden" adlı albümleri çıkardı.