Muz Tüketiminin Kolesterol Üzerinde Beklenmedik Bir Etkisi Bulundu

ABD Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda, her gün 1 muz tüketiminin ilerleyen yaşlarda kolesterol seviyesini belirgin şekilde düşürdüğü yer aldı. Araştırmacılar, aynı zamanda halihazırda kolesterol sorunu yaşayanların da muz tüketmeleri durumunda hızla iyileşme yaşadığının altını çizdi.

Muz Tüketiminin Kolesterol Üzerinde Beklenmedik Bir Etkisi Bulundu - Resim: 1

Ortadoğu Araştırma Biyolojik Bilimler Dergisi'nde 2023 yılında yayınlanan bir araştırmada, 40 denekten her gün sabah, öğlen ve gece birer muz yemeleri istendi.

2 hafta sonra yapılan incelemelerde, 40 deneğin tamamının kolesterol seviyesinde belirgin bir düşüş görüldü. Ortaya çıkan şaşırtıcı sonuçların ardından araştırmaları derinleştiren ekipler, muzun başka sağlık sorunlarına da iyi geldiğini tespit etti.

İŞTE DÜZENLİ MUZ TÜKETMENİN FAYDALARI

ABD Tarım Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmada muz tüketiminin aşırı kilo ve hipertansiyon karşısında da oldukça etkili olduğu görüldü. Örneğin aşırı karbonhidrat tüketiminden ya da şeker yüklemesinden kaçınmak istiyorsanız, tüketmeniz gereken besinler arasında en ideali muz olacaktır.



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