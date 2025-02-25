Mutfaktaki Kötü Koku ve Küflenmeye Sebep Oluyorlar: Aman Dikkat!
Mutfak ne kadar temiz olursa olsun, bazen inatçı kötü kokuların önüne geçmek mümkün olmayabilir. Lavabo pırıl pırıl, ocak tertemiz ve çöpler atılmış olsa da istenmeyen kokular hâlâ hissediliyorsa, sorun fark edilmeyen bir noktada gizleniyor olabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlara göre, mutfaktaki kötü kokuların en büyük sorumlularından biri çatal bıçak tepsileri. Plastik tepsiler, yemek artıkları ve bulaşık sonrası kalan nem nedeniyle bakteri ve küf oluşumu için ideal bir ortam yaratıyor. Bu da hem kötü kokulara hem de sağlık risklerine yol açabiliyor. Uzmanlar, tepsinin haftada bir kez sıcak su ve karbonat karışımında 20 dakika bekletilmesini öneriyor. Dar aralıkların temizliği içinse eski bir diş fırçası kullanılabilir. Daha güvenli bir seçenek ise plastik yerine metal çatal bıçak tepsisi tercih etmek.
KESME TAHTALARINI İYİCE TEMİZLEYİN
Ahşap kesme tahtaları, gözenekli yapıları nedeniyle mikropların kolayca barınabileceği alanlardan biri. Düzenli yıkamak yeterli olmayabilir. Uzmanlar, her kullanım sonrası tahtaların hidrojen peroksit ile temizlenmesi ve daha iyi kuruması için dik olarak saklanması gerektiğini belirtiyor.
BULAŞIK SÜNGERLERİNE DİKKAT
Mutfakta hijyenin en büyük düşmanlarından biri de bulaşık süngerleri. Yapılan araştırmalara göre, üç gün içinde süngerler yoğun bakteri üremesine neden oluyor. Bu sorunu önlemek için her akşam süngeri sirke ve su karışımında 10 dakika bekletmek ve ardından iyice kurutmak öneriliyor. Daha hijyenik bir çözüm arayanlar için ise silikon süngerler ideal. Çünkü kaynatılarak temizlenebilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.
BLENDER VE PİŞİRİCİ CONTALARINI DİKKATLİ TEMİZLEYİN
Blender ve çok amaçlı pişiricilerde kullanılan kauçuk contalar, genellikle gözden kaçan kirlenme alanları arasında yer alıyor. Alt kısımlarında biriken yiyecek artıkları, küf oluşumu için uygun bir zemin hazırlıyor. Uzmanlar, her kullanımdan sonra cihazın sökülerek contalarının karbonat ve sirke ile temizlenmesini öneriyor.