Mutfaktaki Kötü Koku ve Küflenmeye Sebep Oluyorlar: Aman Dikkat!

Uzmanlara göre, mutfaktaki kötü kokuların en büyük sorumlularından biri çatal bıçak tepsileri. Plastik tepsiler, yemek artıkları ve bulaşık sonrası kalan nem nedeniyle bakteri ve küf oluşumu için ideal bir ortam yaratıyor. Bu da hem kötü kokulara hem de sağlık risklerine yol açabiliyor. Uzmanlar, tepsinin haftada bir kez sıcak su ve karbonat karışımında 20 dakika bekletilmesini öneriyor. Dar aralıkların temizliği içinse eski bir diş fırçası kullanılabilir. Daha güvenli bir seçenek ise plastik yerine metal çatal bıçak tepsisi tercih etmek.