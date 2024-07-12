Mutfaktaki gizli hazine hafızayı fişek gibi yapıyormuş: İbn-i Sina hafızayı güçlendiren reçeteyi yıllar önce vermiş

Unutkanlık hemen hemen herkesin sorunu olduğundan güçlü bir hafızaya sahip olmak, birçok kişinin önemsediği konulardan biridir. Meğerse hafızanın kuvvetini yıllar önce İbn-i Sina vermiş! İşte zekayı ve hafızayı güçlendiren besinler

Mutfaktaki gizli hazine hafızayı fişek gibi yapıyormuş: İbn-i Sina hafızayı güçlendiren reçeteyi yıllar önce vermiş - Resim: 1

Unutkanlık, çağımızın en büyük sorunlarından biridir. Ancak doğada bulunan pek çok besin, hafızayı güçlendirerek unutkanlığa iyi gelir. Tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina, asırlar önce yazdığı El-Kanun fi't-Tıb kitabıyla, modern tıbba ışık tutan bir bilim insanıdır.

Bu noktada İbn-i Sina da yıllar öncesinden hafızayı güçlendiren ve beyine iyi gelen çeşitli besinleri örnek vermiştir.

Bunlardan en etkilisi de mutfağımızda bulunan baharatlardan bazılarıdır. Peki, hafızayı güçlendiren baharatlar hangisidir?

İşte hafızayı güçlendiren baharatlar...

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