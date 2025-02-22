Mutfaktaki Bu Eşyaların Demans Yaptığı Ortaya Çıktı: Bilim İnsanları Kanıtladı

TAVŞANLARIN BEYİNLERİNDE TESPİT EDİLDİ

1965 yılında gerçekleştirilen bir deneyde, alüminyum enjekte edilen tavşanların beyinlerinde toksik protein düğümlerinin oluştuğu tespit edildi. Bu bulgu, gıda saklama kaplarından, pişirme araçlarına hatta su kaynaklarından gelen alüminyumun, beyin sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği yönünde spekülasyonları beraberinde getirdi. Araştırmacılar, yüksek düzeyde alüminyum kullanımının uzun vadede demans riskini artırabileceğini belirledi.