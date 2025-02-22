Mutfaktaki Bu Eşyaların Demans Yaptığı Ortaya Çıktı: Bilim İnsanları Kanıtladı
1965 yılında yapılan bir araştırma, alüminyumun beyin hücrelerinde toksik protein düğümlerine neden olabileceğini ortaya çıkardı. Araştırmacılar, böylelikle mutfakta yüksek düzeyde alüminyum kullanımının uzun vadede demans riskini artırabileceğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Mutfaklarda sıkça tercih edilen alüminyum eşyaların, demans hastalığının gelişiminde rol oynayabileceği iddiaları bilim dünyasında büyük tartışılara yol açtı. Özellikle çaydanlık, tencere ve tabak gibi gereçlerin kullanımının, beyin hücrelerinin iletişim kurma kapasitesini olumsuz etkileyerek demans riskini artırabileceği ortaya çıktı.
TAVŞANLARIN BEYİNLERİNDE TESPİT EDİLDİ
1965 yılında gerçekleştirilen bir deneyde, alüminyum enjekte edilen tavşanların beyinlerinde toksik protein düğümlerinin oluştuğu tespit edildi. Bu bulgu, gıda saklama kaplarından, pişirme araçlarına hatta su kaynaklarından gelen alüminyumun, beyin sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği yönünde spekülasyonları beraberinde getirdi. Araştırmacılar, yüksek düzeyde alüminyum kullanımının uzun vadede demans riskini artırabileceğini belirledi.
Bu gelişme doğrultusunda uzmanlar, uzun yıllardır mutfaklarımızda yer alan alüminyum eşyaların sağlığımız üzerindeki potansiyel etkilerini yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini belirtti.