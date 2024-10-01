Mutfaktaki Balık Kokusunu Şıp Diye Kesiyor: Karadenizli Kadınlar Gizli Gizli Bunu Yapıyormuş

Balığı kızarttığınız yağın içine birkaç damla vanilya ekleyip kaynatmak, hem kokuyu giderecek hem de mutfağınızı güzel bir vanilya aroması ile dolduracaktır.

Kızartma yağının içine 3-4 dilim limon ve birkaç defne yaprağı atmak, etkili bir koku giderici yöntemdir.

Kızartma yağının içine birkaç dal maydanoz atmak, hem lezzeti artırır hem de kötü kokuları azaltır.