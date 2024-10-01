Mutfaktaki Balık Kokusunu Şıp Diye Kesiyor: Karadenizli Kadınlar Gizli Gizli Bunu Yapıyormuş
Mutfaktaki balık kokusunu anında kesmenin püf noktası ortaya çıktı. Karadenizli kadınlar meğer gizli gizli hep bunu yapıyormuş.
Kaynak: Haber Merkezi
Evde balık pişirmek, özellikle de kokusuyla başa çıkmak bazen zorlayıcı olabilir. Ancak Karadenizli kadınların paylaştığı bazı pratik yöntemlerle bu sorunun üstesinden gelmek mümkün.
İşte mutfakta balık kokusunu önlemenin ve gidermenin yolları:
Defne yaprağı, sadece balık kokusunu değil, birçok kötü kokuyu da yok edebilen doğal bir malzeme. Bakliyatlarınızı sakladığınız kavanoza birkaç defne yaprağı koyarak hem koku hem de küf oluşumunu engelleyebilirsiniz.
Balık kızartırken bir tencerede sirkeli su kaynatarak mutfağınızdaki kötü kokuyu hafifletebilirsiniz.
Kızartma sonrası bir tencereye su koyup, içerisine sirke veya limon suyu ile birkaç defne yaprağı, çubuk tarçın ve karanfil ekleyip kaynatmak, hoş bir koku yayar ve balık kokusunu bastırır.
Balığı kızarttığınız yağın içine birkaç damla vanilya ekleyip kaynatmak, hem kokuyu giderecek hem de mutfağınızı güzel bir vanilya aroması ile dolduracaktır.
Kızartma yağının içine 3-4 dilim limon ve birkaç defne yaprağı atmak, etkili bir koku giderici yöntemdir.
Kızartma yağının içine birkaç dal maydanoz atmak, hem lezzeti artırır hem de kötü kokuları azaltır.
Limon kabuğu yakmak, mutfağınızdaki balık kokusunu gidermenin diğer bir etkili yoludur.
Pişirme işlemi bittikten sonra hoş kokulu bir tütsü yakarak ortamı tazeleyebilirsiniz.
Teflon tavada biraz kuru çay kavurarak da kötü kokulardan kurtulabilirsiniz.
Balık kokusu elinize sinmişse, limonu ikiye bölüp elinize sürtmek ve ardından soğuk suyla yıkamak etkili olacaktır. Ayrıca, pişirme işlemi sonrasında tavayı hemen yıkamak, koku kalıntılarını ortadan kaldıracaktır.